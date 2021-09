Kollár: Ak Kolíková odíde do SaS, nie sú vylúčené zmeny v koalícii

Bratislava 5. septembra (TASR) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) spolu s ďalšími členmi strany Za ľudí pravdepodobne odíde do strany SaS. Ak sa tak stane, nie sú vylúčené zmeny v koalícii. Uviedol to predseda parlamentu a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár v diskusnej relácii TV Markíza Na telo.



"Myslím si, že Mária Kolíková s odídencami zo strany Za ľudí prejdú do strany SaS, a potom stratíme koaličného partnera," uviedol Kollár. Zdôraznil, že koalícia nemôže mať jedného z partnerov, ktorý má dva až štyri hlasy. Podľa neho je možné, že potom by nastali zmeny v koalícii vrátane prerozdeľovania postov.



Zároveň v relácii zdôraznil, že do výberu nového policajného prezidenta po odchode v súčasnosti obvineného Petra Kovaříka nebude hovoriť ani zasahovať. "Je to politická zodpovednosť ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO)," vysvetlil Kollár.