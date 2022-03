B.Kollár: Koaličná rada bude diskutovať o R.Mikulcovi aj o súdnej mape

Bratislava 28. marca (TASR) – Koaličná rada bude v pondelok večer diskutovať o ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO), ale aj o súdnej mape. Pred jej rokovaním to uviedol predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina).



"Keď nás Roman Mikulec presvedčí, nebudem žiadať jeho odstúpenie. Keď ma nepresvedčí, povedal som, ako sa zachovám," uviedol Kollár na margo ministra vnútra. Tvrdí, že celú situáciu Mikulec komunikuje "nešťastne".



Zároveň poznamenal aj to, že arogantnou komunikáciou si Mikulec dôveru ľudí asi nezíska. "Nad nikým nechcem lámať palicu, radšej si vypočujem druhú stranu. Prvú stranu som si už vypočul, teraz si vypočujem pána ministra," objasnil Kollár.



Diskutovať podľa Kollára sa má aj o súdnej mape. Poukázal, že to považoval za definitívne už vo štvrtok (24. 3.). "My máme všetko vykomunikované, na nás to nestojí," povedal. Verí, že sa o súdnej mape bude rokovať v parlamente v stredu (30. 3.).