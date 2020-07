B.Kollár: Návrhom na svoje odvolanie som urobil posledný možný krok

Bratislava 7. júla (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár podľa vlastných slov návrhom na svoje odvolanie urobil posledný krok, ktorý mohol. Povedal to po vyhlásení výsledkov hlasovania o jeho odvolaní v pléne parlamentu. "Budeme držať ďalej líniu, budeme držať túto koalíciu," deklaroval do budúcna Kollár.



Kollár podotkol, že nechcel byť ako členovia predchádzajúcich vládnych koalícií a bojkotovať prípadné odvolávanie. Odmieta tvrdenia, že by vydieral koaličných partnerom odchodom z koalície a pádom vlády. Počty podľa neho jasne hovoria, že po odchode Sme rodina z koalície by vláda mohla pokračovať s väčšinou v parlamente.



Pripomenul, že partneri ho najskôr vyzvali sa ospravedlniť, čo urobil, následne prišli s ďalšími návrhmi, aby aspoň nepoužíval titul, že potom to pre nich bude uzavreté. Ani to im však podľa jeho slov nestačilo. Dodal, že sa stotožňuje so slovami premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), že niektorí koaliční partneri iné konajú a iné hovoria.



Kollár v utorok čelil odvolávaniu pre podozrenia z plagiátorstva pri jeho diplomovej práci. Návrh na odvolanie podal sám. Za jeho odchod z funkcie hlasovalo len päť poslancov zo 71 platných hlasov. Vo funkcii teda ostáva.