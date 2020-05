Kollár:O šéfovi Generálnej prokuratúry sa na koaličnej rade nehovorilo

Bratislava 4. mája (TASR) – Koaličná rada sa ešte nezaoberala otázkou nového šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR. V pondelok to uviedol predseda Národnej rady (NR) SR a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár s tým, že on bude rešpektovať každého kvalitného kandidáta na túto funkciu. Zaradil tam aj advokáta a bývalého ministra vnútra i ministra spravodlivosti Daniela Lipšica.



Kollár tvrdí, že sa okrem Lipšica už hovorilo o viacerých menách. Ako spresnil, sú medzi nimi prokurátori, ktorí bojovali proti korupcii. Vymenoval Jána Šantu, Maroša Žilinku či Vasiľa Špirka.



"Sú to statoční prokurátori. Keď sme sedeli u pani prezidentky, tieto mená niekde boli spomenuté. Keď sa budeme o tom baviť, navrhneme takého spoločného kandidáta, aby mala prokuratúra rozviazané ruky smerom ku korupčným kauzám a k očiste justície," povedal Kollár. Deklaruje, že je za kvalitný a dobrý výber nového generálneho prokurátora.