B.Kollár sa pýta, ako by sa SaS po odchode správala k menšinovej vláde

Bratislava 15. augusta (TASR) - Pokiaľ SaS odíde z vlády, realitou bude menšinová vláda. Otázkou je, ako sa k nej bude SaS správať. Vyplýva to z vyjadrení predsedu parlamentu a Sme rodina Borisa Kollára. Zákony sa podľa neho dajú prijímať aj s menej ako 76 poslancami. Ak to nebude možné a SaS bude konať spolu s opozíciou, treba ísť podľa Kollára do predčasných volieb.



"Keď Sulík odíde, menšinová vláda je faktom. Začiatkom septembra máme schôdzu v parlamente. Bude záležať na tom, ako sa bude k menšinovej vláde správať SaS. Či bude ochotná nám pomôcť otvoriť parlament, aby bol uznášaniaschopný," povedal Kollár novinárom s tým, že sa dajú prijímať zákony aj s menším počtom poslancov, pretože na hlasovaní nezvyknú byť prítomní všetci. "Dá sa vládnuť, pokiaľ sa SaS bude tváriť, že nechce povaliť túto vládu," skonštatoval.



Ak bude SaS konať spolu s opozíciou napríklad tak, že budú vyvolávať v parlamente neuznášaniaschopnosť, treba sa podľa Kollára rozprávať o tom, že takáto vláda nemôže fungovať. "Treba sa postaviť pred ľudí a povedať, že sme to nezvládli a poďme do predčasných volieb," vyhlásil. Vláda podľa neho nemôže len "kúriť a svietiť" v čase zvyšovania cien potravín či energií, keď treba pomáhať ľuďom.



Považuje za schizofréniu, keď niekto odíde z vlády, nebude ju podporovať a zároveň by nepodporil predčasné voľby. Kollár zopakoval, že je za to, aby táto vláda dokončila volebné obdobie v štvorkoalícii. Zároveň potvrdil, že rokovanie koalície bude v sobotu (20. 8.), aby po dovolenke mohol na stretnutie prísť šéf SaS Richard Sulík.



Piatkové (12. 8.) stretnutie koalície vo vládnom hoteli Bôrik finálne riešenie neprinieslo. Predsedníctvo a poslanci OĽANO ešte predtým vyhlásili, že líder OĽANO Igor Matovič ostane ministrom financií aj po uplynutí ultimáta od SaS. Liberáli zopakovali, že pokiaľ Matovič neodíde do konca augusta z vlády, ministri za SaS podajú demisiu. Premiér Eduard Heger (OĽANO) možnosť predčasných volieb nepripúšťa a apeluje na stabilitu. OĽANO i Za ľudí hovoria o potrebe zachovať štvorkoalíciu.