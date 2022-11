Black Friday štartuje už o pár dní. Na čo sa môžete tešiť?

Bratislava 14. novembra (OTS) - Viete, kedy sa pripraviť na najlepšie nákupy v roku? A čo od Black Friday akcií vlastne môžete čakať? Čítajte ďalej.Black Friday mnohí prezývajú aj nákupný sviatok. Kým vo svojich začiatkoch bol známy prevažne v USA, postupne sa rozšíril takmer do celého sveta. A rovnako sa zmenil aj jeho koncept.V minulosti ho tvoril len jeden deň – spomínaný Black Friday (prvý piatok po Dni Vďakyzdania , 4 piatok v mesiaci november). Dnes ide o celý nákupný víkend začínajúci Black Friday a končiaci Cyber Monday.Svoju podobu Black Friday priniesla aj Čína – Double Eleven. Áno, tipujete správne, ak odhadujete, že tento deň pripadá na 11.11. Mimochodom, v tento deň je aj Medzinárodný deň nezadaných , a tak je občas tento deň označovaný aj ako Single day.Do Black Friday sa zapájajú obchodníci takmer zo všetkých segmentov. Celosvetovo nájdete najväčšie akcie počas týchto dní na elektroniku, oblečenie, kozmetiku či športové potreby. Práve tieto tovary patria počas Black Friday aj medzi suverénne najpredávanejšie.No keďže Black Friday sa stáva čoraz populárnejším, pokojne sa môže stať, že sa do akcií zapojí aj obchod, od ktorého by ste to nečakali. Ak teda máte nejaké svoje obľúbené obchody, odporúčame vám počas celého novembra pravidelne sledovať ich akciovú ponuku.Áno, je to možno trochu prefíkané, ale mnohí ľudia v novembri nenakupujú tovar, ktorého nákup môže počkať. Namiesto toho pravidelne sledujú ponuku obchodu, tovar kúpia počas Black Friday akcie, prípadne ho kúpia v inom obchode, ktorý sa do akcie zapojil.Američania to dokonca povýšili až na takú úroveň, že sú ochotní čakať v dlhých radoch pred obchodmi hodiny pred ich oficiálnym otvorením. To vy, samozrejme, robiť nemusíte. A nakupovať môžete dokonca aj z pohodlia domova, nakoľko Black Friday sa u nás týka aj väčšiny internetových obchodov. A to, čo majú obchody v ponuke v kamenných predajniach za rovnaké, ak nie občas ešte aj výhodnejšie ceny, ponúkajú aj cez internet. Black Friday akcie na slovenskom trhu štartujú skôr, než by ste očakávali. Ak sa budete spoliehať na oficiálny Black Friday 25.11.2022, môže sa vám stať, že niektoré výnimočné akcie zmeškáte. Mnohí obchodníci u nás totiž Black Friday začínajú o niečo skôr.Už 4.11. začali napríklad tzv. Black Days v obchodoch Sinsay. Od pondelka 7.11. zahájili Black Friday sezónu Okay elektro, Datart, Nike či kozmetický gigant Notino.9.11. odštartovala Black Friday obľúbená Alza, o deň neskôr Hacom a Andrea Shop.Pestré akcie takmer počas celého mesiaca prebiehajú aj v Jysk, Nay, Okay elektro, TPD, Kondela, Tesco, Astratexe či Exisporte.V jednotlivých obchodoch sa môžete tešiť na priemerné akcie okolo 25 %, no nájdu sa aj naozaj obrovské akcie dosahujúce 50 až 75 %.Počas týchto dní tak môžete nakúpiť naozaj výhodne. Našťastie už dávno neplatí, že ide len o špekulatívne akcie takpovediac „naoko“. Väčšina našich obchodníkov už pochopila, že týmto spôsobom si zákazníkov nezískajú, ale skôr stratia ešte aj tých, ktorých mali dovtedy.Hoci pôvodný Black Friday nemal s nákupmi nič spoločné, dnes je toto označenie synonymom pre výhodné nákupy, ktoré pozná takmer každý. A to aj napriek tomu, že u nás sa Black Friday „oslavuje“ len zopár rokov. Vôbec prvým Black Friday priekopníkom u nás bola americká značka Apple. Postupne sa k nej každým rokom pridalo viac a viac obchodníkov, až sa Black Friday vyvinul do podoby ako ho poznáme dnes. Nezabudnite preto – november patrí výhodným predvianočným nákupom.