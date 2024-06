Blaha plánuje ako podpredseda NRSR skončiť v júli

Bratislava 10. júna (TASR) - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Ľuboš Blaha (Smer-SD) sa po zvolení za poslanca Európskeho parlamentu plánuje vzdať funkcie v slovenskom parlamente začiatkom júla, ešte na schôdzi začínajúcej sa v utorok (11. 6.). Ešte v ten deň by sa mohol zvoliť jeho nástupca. Potvrdil, že jedným z vážnych kandidátov na post je súčasný šéf brannobezpečnostného výboru Tibor Gašpar (Smer-SD).



Samotného mandátu poslanca NR SR sa Blaha, ako aj jeho stranícky kolega Erik Kaliňák chcú vzdať deň pred nástupom do Európskeho parlamentu, v polovici júla. "Dovtedy ďalej fungujeme v slovenskom parlamente, ja ďalej budem na pozícii podpredsedu národnej rady," poznamenal Blaha na pondelkovej tlačovej konferencii.



Erik Kaliňák bude aj po nástupe do europarlamentu ďalej pôsobiť ako šéf zboru poradcov premiéra Roberta Fica (Smer-SD). "Práca poradcu sa nevylučuje s mandátom poslanca tak na Slovensku, ani v rámci Európskej únie," skonštatoval.