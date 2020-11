Blaha podáva trestné oznámenia na premiéra, ministra obrany a Krúpu

Bratislava 19. novembra (TASR) - Opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Ľuboš Blaha (Smer-SD) podáva trestné oznámenia na ministra obrany Jaroslava Naďa, premiéra Igora Matoviča a poslanca Národnej rady SR Juraja Krúpu (všetci OĽANO). Spáchali podľa neho trestný čin hanobenia rasy, národa a presvedčenia. Dôvodom sú ich výroky o účastníkoch a organizátoroch protestov zo 17. novembra. Blaha o tom informoval na sociálnej sieti.



Naďa kritizuje Blaha za to, že demonštrantov nazval opicami, bitkármi, extrémistami a psychopatmi. "Minister Naď týmto zhanobil za svoje presvedčenie desaťtisíce slušných a poctivých ľudí, príslušníkov slovenského národa, ktorí sa zúčastnili demonštrácie proti vláde," uviedol Blaha. Hovorí o paušálnom znevažovaní Slovákov, ktorí majú kritický postoj voči vláde, a dehumanizácii ľudských bytostí.



Premiér podľa poslanca taktiež zhanobil za presvedčenie desaťtisíce ľudí, keď povedal, že protesty v Bratislave robili "mafia a fašisti". "Osobitne urazil predstaviteľov aktivistov a sympatizantov opozičných politických strán," vyhlásil s tým, že žiada "exemplárny trest".



Blaha má výhrady tiež voči tomu, že Krúpa v televíznej diskusii označil protestujúcich za "lúzu". Je to podľa neho v príkrom rozpore nielen s dobrými mravmi, elementárnou politickou kultúrou, ale aj trestným zákonom.



Tisícky ľudí v utorok (17. 11.) protestovali v Bratislave proti vláde premiéra Igora Matoviča (OĽANO) a opatreniam prijatým pre pandémiu nového koronavírusu, a to napriek platnému núdzovému stavu a zákazu zhromažďovania sa.