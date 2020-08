Blaha rátal s tým, že NAKA zastaví stíhanie vo veci červenej hviezdy

Bratislava 13. augusta (TASR) – Poslanec Národnej rady (NR) SR Ľuboš Blaha (Smer-SD) rátal s tým, že Národná kriminálna agentúra (NAKA) zastaví trestné stíhanie vo veci jeho statusu s červenou hviezdou, kosákom a kladivom. Rozhodnutie polície považuje za potvrdenie toho, že sa môže spomínaná symbolika používať bez strachu z väzenia. Poslanec to uviedol na sociálnej sieti.



„Od prvého momentu to bola len obyčajná šikana ľavicového politika. A rovnako dopadnú všetky trestné oznámenia proti mne, a to z jednoduchého dôvodu: nie som žiaden extrémista, iba hovorím pravdu,“ tvrdí Blaha.



Rozhodnutie polície zastaviť trestné stíhanie považuje Blaha aj za precedens pre celé Slovensko, a tak ďakuje poslancom za SaS Ondrejovi Dostálovi a Lucii Ďuriš Nicholsonovej, ktorí trestné oznámenia pre poslancove aktivity na sociálnych sieťach podávali. Na margo Nicholsonovej kritiky rozhodnutia polície poznamenal, že ju chápe, keďže jej nevyšiel pokus dostať ho za mreže.



Vyšetrovateľ NAKA zastavil trestné stíhanie v súvislosti so statusom poslanca Blahu, ktorý sa na sociálnej sieti chválil fotografiou, na ktorej drží so vztýčenou päsťou vedľa predsedu Smeru-SD Roberta Fica červenú päťcípu hviezdu s kosákom a kladivom v strede. Hviezda mala byť narodeninový darček od Fica. Podľa uznesenia vyšetrovateľa, ktorého časť na sociálnej sieti zverejnil v januári Dostál, sa začalo trestné stíhanie pre zločin rozširovania extrémistického materiálu v súbehu s prečinom prejavovania sympatií k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.