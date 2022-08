Blaha reagoval na rozhodnutie súdu; odkazuje, že pravda sa umlčať nedá

Prečítajte si aj: Blaha zasahuje do práv prezidentky, potvrdil Krajský súd v Bratislave



Bratislava 1. augusta (TASR) - Rozhodnutie Krajského súdu (KS) v Bratislave potvrdzuje, že na Slovensku už sloboda slova nič neznamená a ľudia sú na pokyn najvyšších ústavných činiteľov prenasledovaní za svoje názory. Konštatuje to podpredseda Smeru-SD Ľuboš Blaha v reakcii na rozhodnutie súdu, ktorý v plnom rozsahu potvrdil, že Blaha protiprávne zasahuje do práv prezidentky Zuzany Čaputovej. Rozhodnutie súdu ho podľa jeho slov neprekvapuje.uviedol Blaha v stanovisku, ktoré TASR poskytol hovorca strany Ján Mažgút.Samotné rozhodnutie o jeho odvolaní ešte neobdržal, k ďalším právnym krokom sa vyjadrí až po tom, ako mu bude doručené rozhodnutie. Nepáči sa mu však, že prezidentka sa k nemu dostala skôr ako on. Podľa neho to vyvoláva ďalšie otázniky nad tým, do akej miery prezidentka zneužíva svoje právomoci a do akej miery možno ešte o Slovensku hovoriť ako o právnom štáte. Je presvedčený, že z politického hľadiska ide o ďalší dôkaz toho, že hlava štátu nevie zniesť ani elementárnu politickú kritiku. Odkazuje, že pravda sa umlčať nedá. Útoky prezidentky na slobodu slova opozičných poslancov označil za malicherné, úzkoprsé a detinské.Krajský súd v Bratislave v plnom rozsahu potvrdil, že Blaha protiprávne zasahuje do práv prezidentky. Je povinný sa zdržať ďalších verbálnych útokov a šírenia nepravdivých informácií. Proti tomuto rozhodnutiu už nie je možné podať odvolanie.Prezidentka na ochranu svojej osoby pred opakovanými vulgárnymi a slovnými útokmi poslanca uplatnila v marci inštitút neodkladného opatrenia. Blaha podal proti tomuto opatreniu odvolanie, o ktorom Krajský súd v Bratislave vydal 21. júla rozhodnutie.Krajský súd zároveň potvrdil, že nariadenie trvalého odstránenia častí viac ako dvoch desiatok statusov zverejnených na sociálnej sieti bolo odôvodnené a nepredstavovalo neprimeraný zásah do práv poslanca.