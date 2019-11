Blahová: Richter a Tomáš by sa mali ospravedlniť obetiam Čistého dňa

Bratislava 26. novembra (TASR) – Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Natália Blahová (nezaradená) vyzvala ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera a poslanca Erika Tomáša (obaja Smer-SD), aby sa ospravedlnili obetiam kauzy Čistý deň. Členka mimoparlamentnej Demokratickej strany tak reagovala na ďalší rozsudok, ktorý v kauze padol.



Poslankyňa Blahová svojím blogom otvorila kauzu Čistý deň. Podľa jej slov rozhodnutie súdu potvrdzuje, že informácie, ktoré získala na základe osobných rozhovorov s klientmi resocializačného zariadenia a ich rodičmi, boli pravdivé. "Preto je celkom nepochopiteľná snaha ministra Richtera i vedenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR zastierať a bagatelizovať problémy v Čistom dni, a rovnako aj poslanca Smeru-SD Erika Tomáša, ktorý vynaložil veľa síl na ochranu vedenia tohto resocializačného centra," reagovala.



Nazdáva sa, že ich správanie bolo "neodpustiteľné". "Preto je legitímne vysloviť domnienku, že ak by mali osobný prospech z toho, aké pomery vládnu v Čistom dni, nekonali by inak," uviedla.



Televízia Markíza v pondelkovom (25. 11.) večernom spravodajstve informovala o tom, že kuchára z resocializačného zariadenia Čistý deň v Galante uznal súd vinným zo zločinu sexuálneho zneužívania. Dostal trest päť rokov a štyri mesiace. Pohlavný styk mal so 14-ročnou chovankyňou. Obžalovaný tvrdí, že bol dobrovoľný. Obhajca odsúdeného Jakuba sa plánuje voči rozsudku odvolať. Rozhodne teda krajský súd.