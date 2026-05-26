Blanár a komisár pre deti Mikloško podpísali memorandum o spolupráci
Cieľom je posilniť ochranu práv slovenských detí v zahraničí, zefektívniť komunikáciu so zahraničnými partnermi a koordinovať postup pri riešení krízových situácií.
Autor TASR
Bratislava 26. mája (TASR) - Šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) a komisár pre deti Jozef Mikloško podpísali v utorok memorandum o spolupráci. Cieľom je posilniť ochranu práv slovenských detí v zahraničí, zefektívniť komunikáciu so zahraničnými partnermi a koordinovať postup pri riešení krízových situácií. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Chceme spojiť naše možnosti, schopnosti a vedomosti pri ochrane práv detí občanov Slovenskej republiky v zahraničí, ktoré sa ocitnú núdzi. Naším cieľom je zároveň byť lepšie pripravení a schopní ešte efektívnejšie komunikovať s domácimi aj zahraničnými orgánmi,“ skonštatoval Blanár.
Memorandum nadväzuje na pracovné stretnutie šéfa slovenskej diplomacie a komisára z novembra minulého roka, počas ktorého sa obe strany zhodli na potrebe formalizovať vzájomnú spoluprácu. Praktické skúsenosti podľa partnerov ukázali potrebu operatívnejšieho a koordinovanejšieho postupu pri riešení prípadov slovenských detí v zahraničí.
Agenda ochrany práv detí je na rezorte zahraničných vecí pod záštitou konzulárneho odboru. Slovenská diplomacia s Úradom komisára pre deti budú v tejto súvislosti spolupracovať rovnako s Centrom pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže pôsobiacim pod Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Zamerajú sa na prepájanie odborných kapacít jednotlivých inštitúcií a zrýchlenie komunikácie pri riešení citlivých prípadov slovenských detí v zahraničí, ktoré často vyžadujú práve rýchle konanie.
„Veľakrát sa stáva, že slovenským rodičom sú v zahraničí odobraté deti a riešenie takýchto situácií býva mimoriadne komplikované. Súčasťou memoranda je preto snaha dostať deti, ak sa ocitnú v krízovej situácii, späť do slovenského prostredia tak, aby mohli byť v rodnej krajine,“ podotkol Blanár.
Súčasťou partnerstva majú byť tiež edukačné aktivity určené občanom SR žijúcim alebo pôsobiacim v zahraničí. Zámerom je posilniť informovanosť rodičov o právnych rozdieloch medzi krajinami, možnostiach pomoci a postupoch v situáciách, keď sa rodiny dostanú do sporov týkajúcich sa starostlivosti o deti alebo do konfliktu so zahraničnými úradmi.
