Blanár a Lammy hovorili o slovensko-britských vzťahoch aj o Ukrajine

Brusel 4. decembra (TASR) - Minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár rokovania ministrov zahraničných vecí NATO v Bruseli využil na bilaterálne stretnutia s ukrajinským a britským rezortným kolegom. So šéfom britskej diplomacie Davidom Lammym sa venoval aj slovensko-britským vzťahom. Informuje o tom spravodajca TASR.



Blanár pre médiá uviedol, že Spojené kráľovstvo je "naším dôležitým partnerom a investorom". Spresnil, že s Lammym diskutovali o bilaterálnej spolupráci najmä v kontexte veľkej britskej investície Land Rover, ktorá na Slovensko priniesla významné pracovné príležitosti a len v samotnej prevádzke by po rozšírení výroby malo byť až 4500 nových pracovných miest. Dodal, že v tejto spolupráci chce vláda SR pokračovať.



"Informoval som ho o tom, že sa chceme starať aj o vzťahy so Slovákmi vo Veľkej Británii. Podľa našich odhadov je tam až 160.000 Slovákov, ktorá tam žijú a tí sú takým živým mostom vzťahov medzi Slovenskom a Veľkou Britániou," vysvetlil.



Spresnil, že slovenská vláda tento dialóg chce plne podporovať a k tomu má slúžiť aj novozriadený Slovenský inštitút v Londýne, ktorý má podporovať vzájomné kultúrne vzťahy.



Blanár uviedol, že s Lammym hovoril aj o možnosti vzájomnej návštevy a dotkli sa aj súčasnej situácie na Ukrajine. Britskému kolegovi opísal humanitárnu podporu Slovenska svojmu východnému susedovi a informoval ho aj o nadchádzajúcom otvorení železničnej linky. Od 15. decembra prepojí Kyjev s jediným – pre Ukrajinu blízkym – medzinárodným letiskom v Košiciach.