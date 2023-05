Blanár: Ak vznikne úradnícka vláda bez diskusie s NRSR, nezíska dôveru

Bratislava 9. mája (TASR) - Ak vznikne úradnícka vláda bez konzultácie s parlamentnými stranami, nezíska dôveru parlamentu. Skonštatoval to podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Blanár (Smer-SD). Opakovane apeluje, aby prezidentka Zuzana Čaputová o zložení kabinetu úradníkov rokovala so stranami a aby sa schválil skorší termín predčasných parlamentných volieb.



"Ak by vznikla úradnícka vláda bez konzultácie parlamentných strán, nemôže získať dôveru v parlamente po 30 dňoch a bude to viesť len k prehlbovaniu krízy, ktorá tu v súčasnosti je," povedal Blanár. Uviedol, že zatiaľ strana nedostala pozvanie od hlavy štátu na rokovanie.



Prezidentka má podľa neho stále priestor diskutovať so stranami, keďže nepredstavila nominantov do jednotlivých rezortov, iba predsedu vlády. Medializované mená komentovať nechcel. Čo sa týka avizovaného premiéra a súčasného viceguvernéra Národnej banky Slovenska Ľudovíta Ódora, pripomenul jeho predošlé pozície poradcu bývalých premiérov. Blanárovi v avizovanom kabinete odborníkov chýba aj niekto ľavicovo zmýšľajúci.



Bez možnosti posunu termínu volieb by Smer-SD podľa jeho slov úradníckemu kabinetu dôveru v parlamente nedal. Podotkol, že vláda bez dôvery bude ťažko presadzovať niektoré veci v NR SR. Ak by však pripravil takýto kabinet dobré návrhy, napríklad na riešenie vysokých cien potravín či pomoc ľuďom, vedela by strana podľa neho zmeny podporiť.