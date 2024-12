Blanár: Aktivity v roku 2024 zodpovedajú tomu, čo sme si naplánovali

Bratislava 28. decembra (TASR) - Aktivity, ktoré sme absolvovali za ostatný rok, zodpovedajú tomu, čo sme si naplánovali. V rámci koncoročného hodnotiaceho rozhovoru to pre TASR uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD). Považuje za dôležité, že vláda pokračuje v suverénnej zahraničnej politike, orientovanej predovšetkým na občanov, ich živobytie a životnú úroveň, ale aj na ekonomiku.



"Povedali sme jasne, že sme členmi Európskej únie aj NATO, ale že zároveň budeme hovoriť aj svoje názory v prípade, ak si myslíme, že niečo sa v týchto organizáciách nebude dobre vyvíjať," poznamenal. Poukázal napríklad na postoj SR voči migrácii či vojnovému konfliktu na Ukrajine.



Ako uviedol, mnoho bilaterálnych stretnutí v iných krajinách ho utvrdilo v tom, že partneri si preto vážia Slovensko viac. "Pokiaľ máte naozaj jasný, suverénny názor, ktorý rešpektuje tých druhých, ktorí sa rozhodli ísť svojou vlastnou cestou, ako si budú riadiť svoje krajiny, tak potom aj tí druhí si vás viacej budú vážiť, keď máte jasný postoj, ste čitateľní a viete, čo chcete presadzovať," doplnil minister.



Zopakoval, že SR má záujem, aby sa na Ukrajine začali mierové rokovania a podporí všetky mierové aktivity. "Osobne som sa zúčastnil aj na mierovom samite, ktorý sa uskutočnil vo Švajčiarsku, kde si všetci uvedomili to, čo sme hovorili už predtým, že bez Ruskej federácie za stolom nie je možné dosiahnuť nejaké mierové riešenie," dodal Blanár. Rovnako zopakoval, že Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do EÚ, avšak nie do NATO.



Odmieta tvrdenia opozície, že Slovensko sa nachádza v medzinárodnej izolácii. "Ako by sme mohli dosiahnuť vyradenie zo sankčného zoznamu nášho občana pána Hambálka, ak by sa s nami niekto nebavil v Európskej únii, keď toto vyradenie musí byť urobené jednomyseľne," pýta sa minister. Slovensko je podľa neho vo svete vidieť i počuť, o čom značí napríklad aj predĺženie výnimky na vývoz ropných produktov vyrobených z ruskej ropy do Českej republiky.



Minister vyzdvihol aj orientáciu rezortu na ekonomickú diplomaciu, v ktorej plánuje pokračovať. "Chceme sa viacej orientovať na ekonomickú diplomaciu, preto sme si zadefinovali priestor aj mimo Európskej únie, kde chceme byť veľmi aktívni. Ten priestor je Indo-Pacifik, kde sme sa rozhodli otvoriť aj ďalšie zastupiteľské úrady, a krajiny globálneho juhu, to znamená či už Čína, Južná Kórea, Malajzia, Filipíny, ale tiež štáty Afriky, kde otvárame dva nové zastupiteľské úrady. Ale rovnako aj Brazília a Južná Amerika. Sme presvedčení o tom, že tam je obrovský priestor na vrátenie sa na trhy," povedal.



Blanár tiež spomenul, že Slovensko bolo úspešné vo viacerých kandidatúrach. "Máme naše zastúpenie v najvyššom orgáne UNESCA, kde je SR priamo zastúpená a kandidujeme za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na obdobie 2028 a 2029, ktoré sa ukazuje ako veľmi, veľmi sľubné, pretože sme jediná krajina z východnej Európy, ktorá kandiduje a túto kandidatúru nám podporujú viaceré krajiny sveta," spresnil.



Vyzdvihol aj aktivitu slovenských zastupiteľských úradov v zahraničí, ktoré doplnia nové veľvyslanectvá SR v Austrálii, Belgicku, Malajzii, na Filipínach, v Tanzánii, Alžírsku a tiež styčný úrad v Etiópii.