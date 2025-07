Blanár chce diskutovať o zmene dátumu Dňa zahraničných Slovákov

Bratislava 5. júla (TASR) - Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) je pripravený otvoriť diskusiu o zmene dátumu pamätného Dňa Slovákov žijúcich v zahraničí. Pripadá na 5. júl, v tento deň sa prekrýva so štátnym sviatkom svätých Cyrila a Metoda. Blanár chce diskutovať o hľadaní vhodného dátumu, ktorý by symbolizoval históriu krajanskej komunity. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



Rezort diplomacie pripomenul, že minister vníma hlasy krajanov zmeniť dátum, kedy si Slovensko pripomína Deň Slovákov žijúcich v zahraničí „Tento pamätný deň sa dnes prekrýva s významným štátnym sviatkom svätých Cyrila a Metoda. Som pripravený otvoriť túto diskusiu pri hľadaní vhodného dátumu, ktorý by symbolizoval históriu našej krajanskej komunity,“ uviedol Blanár.



Krajania sú podľa jeho slov pevnou súčasťou slovenskej diplomacie. „Prostredníctvom nich je ďaleko za našimi hranicami počuť slovenský jazyk, uctievajú sa slovenské tradície, šíri sa naša kultúra, národná hrdosť a dobré meno Slovenska,“ pripomenul s tým, že k slovenskej krajanskej komunite sa hlásia nielen občania SR, ale aj nasledujúce generácie Slovákov, ktorí odišli do zahraničia pred desiatkami až stovkami rokov.



„Našou úlohou je udržiavať neustály kontakt s novou i pôvodnou krajanskou komunitou a využiť ich skúsenosti, znalosti a prepojenie s krajinou, v ktorej žijú. Viacero z nich dokázalo uspieť na tých najvyšších miestach a pôsobia v prestížnych organizáciách, firmách či štátnej sfére,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie.



Proces tvorby a výkon štátnej politiky starostlivosti o slovenských krajanov realizuje od roku 2006 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý je v pôsobnosti MZVEZ.