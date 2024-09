Blanár chce hovoriť o rozsudku v prípade Chovanec s Lahbibovou

New York 25. septembra (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár plánuje hovoriť o rozsudku belgického súdu v prípade úmrtia slovenského občana Jozefa Chovanca aj so svojou rezortnou kolegyňou z Belgicka Hadjou Lahbibovou. Povedal to slovenským novinárom v stredu na okraj 79. Valného zhromaždenia OSN v New Yorku, informuje osobitný spravodajca TASR.



"Budem sa pýtať na to, ako sa ona pozerá na takéto prejavy, či je to niečo, čo je pre nich v poriadku," povedal Blanár v súvislosti s rozsudkom a správaním sa belgických policajtov, ktoré predchádzalo úmrtiu slovenského občana.



Minister pripustil, že jeho rezortná kolegyňa zo svojej pozície tento prípad zrejme nevyrieši, ale napriek tomu jej chce tlmočiť svoj názor. Zopakoval, že Slovensko sa oficiálne obráti so sťažnosťou na verdikt na príslušné miesta, a to na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu.



"My sme vždy pristupovali k rozhodnutiam k súdu k rešpektom, ale niekedy vás to jednoducho nedokáže nechať úplne chladným," skonštatoval Blanár s tým, že verdikt belgického súdu považuje za neakceptovateľný.



Belgický súd v stredu ráno vyniesol rozsudok, podľa ktorého nik nenesie trestnoprávnu zodpovednosť za smrť slovenského občana Jozefa Chovanca. Podľa verdiktu súdu ide o poľutovaniahodný súbeh tragických okolností.



Slovenský občan Jozef Chovanec (38) zomrel v nemocnici v Belgicku 27. februára 2018, tri dni po policajnom zásahu v cele na letisku Charleroi. Zadržali ho v lietadle smerujúcom na Slovensko - podľa svedkov sa správal agresívne k posádke i voči privolaným policajtom.



V auguste 2020 unikli videozáznamy z policajnej cely, na ktorých vidieť, ako sa Chovanec sebapoškodzuje: búcha hlavou o dvere cely a krváca. Následne sa ho policajti pokúšajú spacifikovať. Muž má pritom tvár zakrytú dekou, policajti sa smejú a jedna policajtka dvíha ruku a hajluje.



Posudok belgických lekárov ukázal, že príčinou smrti Chovanca boli silné nárazy hlavou, ktoré mu spôsobili opuch mozgu. Lekári zároveň skonštatovali, že zastavenie činnosti srdca vyvolala až injekcia od zdravotníkov, ktorí sa ho snažili upokojiť.