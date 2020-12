Blanár: Chrániť hranice Schengenu je dôležité, sme v ňom 13 rokov

Bratislava 21. decembra (TASR) - Chrániť vonkajšie hranice Schengenu je dôležité, aby sme si mohli zachovať voľný pohyb v rámci Európskej únie. Pri príležitosti 13. výročia vstupu Slovenska do Schengenského priestoru to uviedol podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Blanár (Smer-SD).



"Dvadsiateho prvého decembra 2007 sme sa stali súčasťou Schengenského priestoru, vďaka čomu sme mohli už cestovať do členských štátov bez pasu, bez zbytočných kontrol. Tak sme si na to zvykli, že to berieme už ako samozrejmosť. Aj keď teraz je cestovanie obmedzené, táto vymoženosť nám ostane," skonštatoval Blanár s tým, že Slovensku sa podarilo dostať do Schengenu za vlády Smeru-SD.



Pripomenul migračnú krízu a ohrozenie hraníc. V tejto súvislosti zdôraznil, že je naďalej našou zodpovednosťou chrániť vonkajšie hranice EÚ, "aby sme si mohli zachovať vo vnútri EÚ voľný pohyb tak, ako je to doteraz".