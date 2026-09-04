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Blanár dal po ruskom útoku na SBU predvolať ruského veľvyslanca
Vyzývame Rusko, aby sa zdržalo krokov, ktoré môžu ohroziť životy a bezpečnosť nevinných civilistov, uviedol minister.
Autor TASR
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Bratislava 4. septembra (TASR) - Minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár odsúdil piatkový ruský útok prúdovým dronom na budovu Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) na Volodymyrskej ulici v Kyjeve, ktorá sa nachádza neďaleko konzulárneho úseku slovenského veľvyslanectva. V súvislosti s útokom uviedol, že dal pokyn na predvolanie ruského veľvyslanca v Bratislave. TASR o tom v piatok informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
„Z bezpečnostných dôvodov je (úsek) využívaný v obmedzenej miere a nikto sa tam nenachádzal. Vyzývame Rusko, aby sa zdržalo krokov, ktoré môžu ohroziť životy a bezpečnosť nevinných civilistov. Zároveň apelujeme na obe strany, aby sa vyvarovali ďalšej eskalácii, ktorá zvyšuje napätie a neprispieva k mierovému riešeniu konfliktu,“ uviedol minister.
„Z bezpečnostných dôvodov je (úsek) využívaný v obmedzenej miere a nikto sa tam nenachádzal. Vyzývame Rusko, aby sa zdržalo krokov, ktoré môžu ohroziť životy a bezpečnosť nevinných civilistov. Zároveň apelujeme na obe strany, aby sa vyvarovali ďalšej eskalácii, ktorá zvyšuje napätie a neprispieva k mierovému riešeniu konfliktu,“ uviedol minister.