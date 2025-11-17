< sekcia Slovensko
Blanár: Demokraciu uplatňujme bez výnimiek nielen keď sa to hodí
Minister zdôraznil, že demokratické princípy nedávajú do rúk zbrane, propagandu ani nenávisť, ktorá odmieta iný názor.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 17. novembra (TASR) - Demokraciu treba uplatňovať bez výnimiek, nielen vtedy, keď sa to hodí. Skonštatoval to minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) pri príležitosti 36. výročia Nežnej revolúcie. Upozornil pritom na nebezpečenstvo éry jediného správneho názoru. Hovoril o potrebe rešpektovania názorov.
„Deň boja za slobodu a demokraciu je štátny sviatok SR. A tento sviatok si ctíme bez ohľadu na to, či je dňom pracovného pokoja, alebo nie je, čo sa dnes opozičné strany snažia prekrúcať. Namiesto toho, aby si uvedomovali pravú podstatu 17. novembra, zneužívajú ho na polarizovanie spoločnosti. Pritom práve v Novembri ’89 sme sa všetci spojili pre hodnoty demokracie a slobody vyjadriť svoj názor, ako tiež za pluralitu politických strán,“ vyhlásil.
Minister zdôraznil, že demokratické princípy nedávajú do rúk zbrane, propagandu ani nenávisť, ktorá odmieta iný názor. Tvrdí, že tú sa v týchto dňoch snažia ľuďom podsúvať „liberálno-progresívne médiá“ a opozícia. „Manipulatívne si vyberajú, kedy, pre koho a kde je sloboda názoru uplatniteľná. A ak je niekoho názor mimo ich predstáv, namiesto diskusie nepravdivo obviňujú a vyzývajú k dehumanizácii,“ okomentoval. Apeloval preto na verejnosť, aby aj dnes bola ostražitá a nenechala sa zastrašiť „liberálno-progresívnymi manipuláciami“. „Presadzujme naďalej prirodzené hodnoty demokracie. Za tie sme predsa pre nás a pre našu vlasť pred 36 rokmi štrngali na námestiach,“ dodal.
„Deň boja za slobodu a demokraciu je štátny sviatok SR. A tento sviatok si ctíme bez ohľadu na to, či je dňom pracovného pokoja, alebo nie je, čo sa dnes opozičné strany snažia prekrúcať. Namiesto toho, aby si uvedomovali pravú podstatu 17. novembra, zneužívajú ho na polarizovanie spoločnosti. Pritom práve v Novembri ’89 sme sa všetci spojili pre hodnoty demokracie a slobody vyjadriť svoj názor, ako tiež za pluralitu politických strán,“ vyhlásil.
Minister zdôraznil, že demokratické princípy nedávajú do rúk zbrane, propagandu ani nenávisť, ktorá odmieta iný názor. Tvrdí, že tú sa v týchto dňoch snažia ľuďom podsúvať „liberálno-progresívne médiá“ a opozícia. „Manipulatívne si vyberajú, kedy, pre koho a kde je sloboda názoru uplatniteľná. A ak je niekoho názor mimo ich predstáv, namiesto diskusie nepravdivo obviňujú a vyzývajú k dehumanizácii,“ okomentoval. Apeloval preto na verejnosť, aby aj dnes bola ostražitá a nenechala sa zastrašiť „liberálno-progresívnymi manipuláciami“. „Presadzujme naďalej prirodzené hodnoty demokracie. Za tie sme predsa pre nás a pre našu vlasť pred 36 rokmi štrngali na námestiach,“ dodal.