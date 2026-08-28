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Blanár: Diplomacia SR 36 rokov buduje postavenie našej vlasti vo svete
Upozornil, že na počiatku stála pred slovenskou diplomaciou neľahká úloha vybudovať pre mladý samostatný štát vlastnú diplomatickú sieť.
Autor TASR
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Bratislava 28. augusta (TASR) - Za viac ako tri desaťročia prešla slovenská zahraničná služba významnou cestou a Slovenská republika v súčasnosti aktívne presadzuje svoje záujmy, buduje partnerstvá a pôsobí na medzinárodnej scéne. Pri príležitosti piatkového Dňa slovenskej diplomacie to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD).
„Presne pred 36 rokmi, 28. augusta 1990, vzniklo Ministerstvo medzinárodných vzťahov Slovenskej republiky - predchodca dnešného Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Slovensko ešte pred vznikom samostatnej štátnosti začalo budovať vlastnú diplomaciu a vytvárať predpoklady pre suverénnu zahraničnú politiku,“ pripomenul minister.
Upozornil, že na počiatku stála pred slovenskou diplomaciou neľahká úloha vybudovať pre mladý samostatný štát vlastnú diplomatickú sieť. Slovensko vstupovalo do roku 1993 s 52 funkčnými veľvyslanectvami a štyrmi stálymi misiami. V súčasnosti má Slovenská republika 82 diplomatických zastúpení - 68 veľvyslanectiev, sedem misií pri medzinárodných organizáciách, sedem generálnych konzulátov - a ďalších 10 Slovenských inštitútov spolu s jedným Slovenským ekonomickým a kultúrnym úradom. „Dnes sme suverénnym a rešpektovaným štátom, ktorý dokáže sebavedomo presadzovať svoje postoje, budovať partnerstvá a aktívne pôsobiť na medzinárodnej scéne,“ zdôraznil Blanár.
Zvýraznil zároveň dôležitosť aktuálneho roka pre slovenskú diplomaciu. „Slovensko od júla predsedá Vyšehradskej skupine, v rámci ktorej chce posilňovať praktickú regionálnu spoluprácu a zároveň rozvíjať formát V4+ s partnermi z rôznych častí sveta. Pokračujeme tiež v intenzívnej kampani za nestále členstvo v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov na roky 2028 až 2029, ktoré patrí medzi najvýznamnejšie zahraničnopolitické ambície Slovenskej republiky,“ vysvetlil minister.
Opätovne vyzdvihol filozofiu aktívnej a suverénnej slovenskej zahraničnej politiky orientovanej na všetky štyri svetové strany. „Naším cieľom je upevňovať vzťahy s tradičnými partnermi, ale zároveň vytvárať nové partnerstvá a príležitosti na politickú aj ekonomickú spoluprácu všade tam, kde je to v záujme Slovenskej republiky a jej občanov,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.
Vyzdvihol zároveň všetkých, ktorí sú angažovaní pri fungovaní slovenskej zahraničnej služby - diplomatov i odborných, administratívnych aj technicko-hospodárskych pracovníkov na Slovensku a na zastupiteľských úradoch po celom svete.
„Presne pred 36 rokmi, 28. augusta 1990, vzniklo Ministerstvo medzinárodných vzťahov Slovenskej republiky - predchodca dnešného Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Slovensko ešte pred vznikom samostatnej štátnosti začalo budovať vlastnú diplomaciu a vytvárať predpoklady pre suverénnu zahraničnú politiku,“ pripomenul minister.
Upozornil, že na počiatku stála pred slovenskou diplomaciou neľahká úloha vybudovať pre mladý samostatný štát vlastnú diplomatickú sieť. Slovensko vstupovalo do roku 1993 s 52 funkčnými veľvyslanectvami a štyrmi stálymi misiami. V súčasnosti má Slovenská republika 82 diplomatických zastúpení - 68 veľvyslanectiev, sedem misií pri medzinárodných organizáciách, sedem generálnych konzulátov - a ďalších 10 Slovenských inštitútov spolu s jedným Slovenským ekonomickým a kultúrnym úradom. „Dnes sme suverénnym a rešpektovaným štátom, ktorý dokáže sebavedomo presadzovať svoje postoje, budovať partnerstvá a aktívne pôsobiť na medzinárodnej scéne,“ zdôraznil Blanár.
Zvýraznil zároveň dôležitosť aktuálneho roka pre slovenskú diplomaciu. „Slovensko od júla predsedá Vyšehradskej skupine, v rámci ktorej chce posilňovať praktickú regionálnu spoluprácu a zároveň rozvíjať formát V4+ s partnermi z rôznych častí sveta. Pokračujeme tiež v intenzívnej kampani za nestále členstvo v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov na roky 2028 až 2029, ktoré patrí medzi najvýznamnejšie zahraničnopolitické ambície Slovenskej republiky,“ vysvetlil minister.
Opätovne vyzdvihol filozofiu aktívnej a suverénnej slovenskej zahraničnej politiky orientovanej na všetky štyri svetové strany. „Naším cieľom je upevňovať vzťahy s tradičnými partnermi, ale zároveň vytvárať nové partnerstvá a príležitosti na politickú aj ekonomickú spoluprácu všade tam, kde je to v záujme Slovenskej republiky a jej občanov,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.
Vyzdvihol zároveň všetkých, ktorí sú angažovaní pri fungovaní slovenskej zahraničnej služby - diplomatov i odborných, administratívnych aj technicko-hospodárskych pracovníkov na Slovensku a na zastupiteľských úradoch po celom svete.