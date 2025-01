Blanár diskutoval s poľským náprotivkom Sikorským

Brusel 27. januára (TASR) - Minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár v pondelok popri zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci krátko diskutoval so svojím poľským rezortným kolegom Radoslawom Sikorským. Hovorili o bilaterálnej spolupráci a podpore ukrajinských utečencov na svojom území. TASR o tom informuje podľa príspevku ministerstva zahraničných vecí na sociálnej sieti Facebook.



Ministri sa zhodli na pokračovaní slovensko-poľskej spolupráce, pričom Blanár poukázal na plánované bilaterálne rokovanie, ktoré by sa malo uskutočniť v marci v poľskej metropole Varšava. Toto stretnutie nadviaže na rokovanie premiéra SR Roberta Fica a predsedu poľskej vlády Donalda Tuska z novembra minulého roka v Tatranskej Javorine.



"Hovorili sme tiež o zverejnených informáciách, podľa ktorých chce Poľsko znížiť podporu ukrajinským občanom, aby sa viac integrovali do poľskej ekonomiky. V tejto súvislosti som priblížil, akým spôsobom podporujeme ukrajinských utečencov na Slovensku," uviedol šéf slovenskej diplomacie. Zároveň sa poďakoval za pokračujúcu poľskú pomoc pri ochrane vzdušného priestoru SR.



Tusk vo štvrtok podporil návrh na sprísnenie pravidiel týkajúcich sa vyplácania prídavkov na deti migrantov žijúcich na poľskom území. Podľa plánu primátora Varšavy Rafala Trzaskowského by prídavok 800 zlotých (190 eur) mesačne na dieťa dostávali iba migranti, ktorí pracujú a odvádzajú dane. Opatrenie by najviac zasiahlo ukrajinských utečencov, ktorí tvoria najpočetnejšiu skupinu cudzincov v krajine.



O obmedzení podpory ukrajinských utečencov v SR nedávno hovoril aj slovenský premiér Fico, ktorý túto možnosť spomenul v rámci recipročných opatrení proti Ukrajine v dôsledku rozhodnutia Kyjeva o zastavení tranzitu ruského zemného plynu cez ukrajinské územie.