J. Blanár: Dubček bol obhajca politického dialógu

Bratislava 7. novembra (TASR) - Alexander Dubček sa ako obhajca politického dialógu stal symbolom obrodného procesu, ktorý, žiaľ, skončil neúspešným pokusom o nastolenie socializmu s ľudskou tvárou. Na sociálnej sieti to uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) pri príležitosti utorkového 31. výročia jeho úmrtia.



Dubček bol významnou osobnosťou povojnovej histórie Európy a zostáva najznámejším slovenským politikom vo svete, poukázalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Pripomenulo, že po jeho nástupe do funkcie prvého tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Československa (ÚV KSČ) začali silnieť snahy o demokratizáciu socializmu.



Pokusy o reformy v rámci tzv. Pražskej jari narazili na odpor najvyššieho vedenia Sovietskeho zväzu. "Vnímalo ho ako ohrozenie súdržnosti a dominantného postavenia ZSSR v strednej Európe. Obávalo sa, že z reformného Československa sa stane nebezpečný príklad, ktorý by mohli nasledovať aj ostatné krajiny," zhrnul rezort diplomacie.