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Blanár: Európa musí byť schopná aktívne presadzovať svoje záujmy
Zároveň zdôraznil, že ak chce Európa napĺňať svoje politické ambície a presadzovať svoje záujmy vo svete, musí mať silný ekonomický základ.
Autor TASR
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Záhreb 26. augusta (TASR) - Európa musí v meniacom sa medzinárodnom prostredí posilňovať svoju bezpečnosť, hospodársku konkurencieschopnosť a budovať silné partnerstvá, aby dokázala aktívne presadzovať svoje záujmy a formovať svoju budúcnosť. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) to v stredu vyhlásil na výročnej konferencii chorvátskych veľvyslancov, generálnych konzulov, konzulov a obranných pridelencov v Záhrebe, kde vystúpil ako hlavný zahraničný rečník.
„Žijeme v období zásadných geopolitických zmien, v ktorom bezpečnosť Európy stojí na jej hospodárskej sile, odolnosti a schopnosti budovať pevné partnerstvá. Ak nechceme, aby sa o našej budúcnosti rozhodovalo bez nás, Európa musí byť pripravená prevziať väčšiu zodpovednosť a aktívne formovať medzinárodné prostredie,“ podotkol Blanár s tým, že Slovensko a Chorvátsko spája pevné členstvo v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii, blízke historické a kultúrne väzby, ako aj spoločný záujem na bezpečnej, prosperujúcej a jednotnej Európe.
Zároveň zdôraznil, že ak chce Európa napĺňať svoje politické ambície a presadzovať svoje záujmy vo svete, musí mať silný ekonomický základ. Pre Slovensko ako jednu z najotvorenejších ekonomík sveta je podľa jeho slov konkurencieschopnosť EÚ mimoriadne dôležitá. Za kľúčové v tomto smere označil fungujúci jednotný trh, podporu investícií a inovácií, dostupné ceny energií spolu so znižovaním nadmernej administratívnej a regulačnej záťaže.
Dôležitou súčasťou budúcnosti Európy je podľa šéfa slovenskej diplomacie aj rozširovanie EÚ. „Slovensko naďalej podporuje európsku perspektívu štátov západného Balkánu a zdôrazňuje, že proces rozširovania musí zostať založený na plnení jasných podmienok a princípe individuálnych zásluh kandidátskych štátov,“ zdôraznil minister.
Slovenská zahraničná politika podľa jeho slov vychádza z dialógu, vzájomného rešpektu a vzájomne výhodnej spolupráce a rozvíja vzťahy s partnermi v Indopacifiku či krajinami globálneho Juhu. Jedným z jej pilierov je podľa slov šéfa zahraničných vecí SR tiež multilateralizmus, ktorý je pre menšie krajiny, akými sú Slovensko a Chorvátsko, významným nástrojom na presadzovanie ich záujmov a posilňovanie medzinárodnej bezpečnosti.
„Práve na princípoch rešpektu, dialógu, stability a mieru stojí naša kandidatúra na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029. Teší ma, že už 123 štátov vyjadrilo podporu našej kandidatúre, ktorú vnímame ako príležitosť prevziať väčšiu zodpovednosť a aktívne prispievať k zachovaniu medzinárodného mieru a bezpečnosti,“ dodal Blanár.
Súčasťou programu pracovnej cesty Blanára v Chorvátskej republike je bilaterálne rokovanie s chorvátskym ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Gordanom Grličom Radmanom, ako aj stretnutie s predsedom vlády Andrejom Plenkovičom. Šéf slovenskej diplomacie si súčasne uctil slovenský a chorvátsky odkaz pri Pamätníku vlasti a Pamätníku Juraja Haulíka v Záhrebe.
(osobitná spravodajkyňa TASR Lenka Hanesová)
„Žijeme v období zásadných geopolitických zmien, v ktorom bezpečnosť Európy stojí na jej hospodárskej sile, odolnosti a schopnosti budovať pevné partnerstvá. Ak nechceme, aby sa o našej budúcnosti rozhodovalo bez nás, Európa musí byť pripravená prevziať väčšiu zodpovednosť a aktívne formovať medzinárodné prostredie,“ podotkol Blanár s tým, že Slovensko a Chorvátsko spája pevné členstvo v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii, blízke historické a kultúrne väzby, ako aj spoločný záujem na bezpečnej, prosperujúcej a jednotnej Európe.
Zároveň zdôraznil, že ak chce Európa napĺňať svoje politické ambície a presadzovať svoje záujmy vo svete, musí mať silný ekonomický základ. Pre Slovensko ako jednu z najotvorenejších ekonomík sveta je podľa jeho slov konkurencieschopnosť EÚ mimoriadne dôležitá. Za kľúčové v tomto smere označil fungujúci jednotný trh, podporu investícií a inovácií, dostupné ceny energií spolu so znižovaním nadmernej administratívnej a regulačnej záťaže.
Dôležitou súčasťou budúcnosti Európy je podľa šéfa slovenskej diplomacie aj rozširovanie EÚ. „Slovensko naďalej podporuje európsku perspektívu štátov západného Balkánu a zdôrazňuje, že proces rozširovania musí zostať založený na plnení jasných podmienok a princípe individuálnych zásluh kandidátskych štátov,“ zdôraznil minister.
Slovenská zahraničná politika podľa jeho slov vychádza z dialógu, vzájomného rešpektu a vzájomne výhodnej spolupráce a rozvíja vzťahy s partnermi v Indopacifiku či krajinami globálneho Juhu. Jedným z jej pilierov je podľa slov šéfa zahraničných vecí SR tiež multilateralizmus, ktorý je pre menšie krajiny, akými sú Slovensko a Chorvátsko, významným nástrojom na presadzovanie ich záujmov a posilňovanie medzinárodnej bezpečnosti.
„Práve na princípoch rešpektu, dialógu, stability a mieru stojí naša kandidatúra na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029. Teší ma, že už 123 štátov vyjadrilo podporu našej kandidatúre, ktorú vnímame ako príležitosť prevziať väčšiu zodpovednosť a aktívne prispievať k zachovaniu medzinárodného mieru a bezpečnosti,“ dodal Blanár.
Súčasťou programu pracovnej cesty Blanára v Chorvátskej republike je bilaterálne rokovanie s chorvátskym ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Gordanom Grličom Radmanom, ako aj stretnutie s predsedom vlády Andrejom Plenkovičom. Šéf slovenskej diplomacie si súčasne uctil slovenský a chorvátsky odkaz pri Pamätníku vlasti a Pamätníku Juraja Haulíka v Záhrebe.
(osobitná spravodajkyňa TASR Lenka Hanesová)