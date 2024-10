Blanár: Evakuácia z Libanonu patrila k historicky najväčším operáciám

Bratislava 13. októbra (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí realizovalo v súvislosti s eskaláciou konfliktu z Gazy do južného Libanonu jednu z najväčších logistických evakuačných operácií v histórii Slovenskej republiky. V TASR TV to povedal minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD).



Slovensko má v Bejrúte zastupiteľský úrad, ale v Libanone žije aj množstvo ďalších Slovákov. Keď sa objavili signály, že konflikt z Gazy môže postupne eskalovať až do Libanonu, ministerstvo podľa Blanára začalo pracovať na prípravách evakuácie. "Spoločne s ministerstvom obrany a vnútra sme zorganizovali vojenský aj civilný vládny špeciál," povedal s tým, že o pomoc v tejto súvislosti požiadali Slovensko aj viaceré ďalšie krajiny vrátane Českej republiky a USA. "Je to dôkaz toho, že Slovensko je rešpektovanou a spoľahlivou krajinou, keď sa na nás obrátia pri tak závažnej veci, ako je evakuácia občanov jednotlivých krajín," dodal.



Palestínske radikálne hnutie Hamas 7. októbra 2023 zaútočilo na juh Izraela, ktorý reagoval pozemnou vojenskou operáciou v Pásme Gazy. "Teraz sa konflikt prenáša do susednej krajiny a tou je Libanon," konštatoval Blanár. Poukázal na veľké množstvo priamych civilných obetí a ďalšie, ktoré pribúdajú v dôsledku chýbajúcej zdravotnej starostlivosti, nedostatku liekov a základných potravín.



Za jediné trvalo udržateľné riešenie situácie považuje Blanár dvojštátny model, kde by na jednej strane arabské štáty uznali Izrael a na druhej strane by bola rovnako uznaná aj Palestína. "Slovenská republika ako nástupnícky štát po Československu uznáva Palestínu už od roku 1988," pripomenul Blanár. "Teraz čakáme na ostatné krajiny, ktoré hovoria o dvojštátnom riešení, aby rovnako uznali Palestínu," podčiarkol.