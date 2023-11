Blanár: Ficova vláda vracia do zahraničnej politiky SR suverenitu

Brusel 13. novembra (TASR) - Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár v pondelok vyhlásil, že programové vyhlásenie novej vlády SR vracia do slovenskej zahraničnej politiky suverenitu. Uviedol to v rámci zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli, informuje bruselský spravodajca TASR.



"Programové vyhlásenie vlády vracia suverenitu do slovenskej zahraničnej politiky, ktorá sa vytratila počas minulej vlády. A vracia presadzovanie záujmov slovenskej politiky tak, aby neboli občania Slovenska oslabovaní rozhodnutiami zahraničnej politiky," tvrdil Blanár.



Dôraz na suverenitu podľa neho v praxi znamená, že Slovensko nebude súhlasiť so zrušením práva veta na Rade EÚ, čiže trvá na princípe jednomyseľnosti všetkých členských krajín pri prijímaní rozhodnutí v oblasti zahraničnej politiky a bezpečnosti.



"To sme povedali aj našim partnerom, že nebudeme poskytovať vládnu pomoc, čo sa týka vojenskej pomoci Ukrajine. V prvom rade treba hľadať možnosti na mierové riešenie a prímerie. A odmietame akékoľvek migračné kvóty v pripravovanom pakte pre azyl a migráciu, že ak by sme nezobrali určitý počet migrantov na počet obyvateľov, tak by sme museli platiť pokutu 20.000 eur. Toto odmietame," vyhlásil Blanár a dodal, že toto všetko bude "konštruktívne vysvetľovať" svojim partnerom v EÚ.





