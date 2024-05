Blanár: Ficovi potrvá mesiace, kým bude môcť naplno vykonávať funkciu

Praha 31. mája (TASR) - Slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi potrvá niekoľko mesiacov, kým bude môcť po atentáte v polovici mája opäť naplno vykonávať svoju funkciu. V piatok to povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. O zdravotnom stave predsedu slovenskej vlády informoval svojich kolegov z členských krajín NATO, ktorí sa vo štvrtok a piatok stretli na rokovaní v Prahe, informuje spravodajkyňa TASR.



Šéfovia diplomacií podľa Blanára vyjadrovali Ficovi aj Slovensku prejavy solidarity počas oboch dní, za čo sa im poďakoval. "Zároveň, keďže boli veľmi zvedaví, v akom zdravotnom stave sa nachádza, tak som ich informoval, že jeho stav sa, chvalabohu, zlepšuje, ale že tak či tak to bude trvať ešte niekoľko mesiacov, aby sa mohol naplno zapojiť do svojej funkcie," povedal minister.



Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici v piatok na sociálnej sieti potvrdila, že premiér je už v domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Vo štvrtok (30. 5.) absolvoval ďalšie kontrolné vyšetrenia, ktoré potvrdili pozitívny vývoj jeho zdravotného stavu po atentáte. Rovnako sa v týchto dňoch začal proces jeho rehabilitácie. Podľa nemocnice bude fyzicky a časovo náročná.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)