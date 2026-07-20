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Blanár gratuloval Milibandovi k vymenovaniu do funkcie
Bývalý minister energetiky Miliband povedie ministerstvo zahraničných vecí vo vláde nového britského premiéra Andyho Burnhama, ktorý sa funkcie ujal v pondelok.
Autor TASR
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Bratislava 20. júla (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v pondelok zagratuloval Edovi Milibandovi k vymenovaniu do funkcie ministra zahraničných vecí Spojeného kráľovstva. Blanár novému rezortnému kolegovi zaželal veľa úspechov a uviedol, že sa teší na posilnenie spolupráce oboch krajín. TASR o tom informuje podľa príspevku slovenského ministerstva na sieti X.
„Teším sa na nové impulzy nášho bilaterálneho dialógu a posilnenie spolupráce v kľúčových otázkach pre bezpečnosť a prosperitu Európy,“ uviedol podľa rezortu šéf slovenskej diplomacie.
Bývalý minister energetiky Miliband povedie ministerstvo zahraničných vecí vo vláde nového britského premiéra Andyho Burnhama, ktorý sa funkcie ujal v pondelok. Vo vedení rezortu diplomacie Miliband vystriedal Yvette Cooperovú, ktorá bude v novej vláde ministerkou zdravotníctva.
„Teším sa na nové impulzy nášho bilaterálneho dialógu a posilnenie spolupráce v kľúčových otázkach pre bezpečnosť a prosperitu Európy,“ uviedol podľa rezortu šéf slovenskej diplomacie.
Bývalý minister energetiky Miliband povedie ministerstvo zahraničných vecí vo vláde nového britského premiéra Andyho Burnhama, ktorý sa funkcie ujal v pondelok. Vo vedení rezortu diplomacie Miliband vystriedal Yvette Cooperovú, ktorá bude v novej vláde ministerkou zdravotníctva.