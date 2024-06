Blanár: Integrácia Srbska do EÚ môže napomôcť zaceliť rany na Balkáne

Wachau 23. júna (TASR) - Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár sa na okraj zasadnutia neformálneho zoskupenia Priatelia západného Balkánu v Rakúsku stretol so srbským rezortným kolegom Markom Djuričom. Tlmočil mu podporu SR v prístupových rokovaniach Srbska do EÚ s cieľom dosiahnuť posun otvorením ďalšieho hodnotiaceho rámca pre oblasť konkurencieschopnosti. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.



SR sa aktívne angažuje na západnom Balkáne a dlhodobo podporuje európsku integráciu jednotlivých štátov, uviedlo MZVEZ. Podľa Blanára je Srbsko z tohto pohľadu "veľmi dôležitá krajina a jeho integrácia do EÚ môže významným spôsobom napomôcť zaceliť rany, ktoré sú v tomto regióne pomerne silné". Pripomenul, že prístupové rokovania so Srbskom boli otvorené v roku 2014 a prebiehajú dodnes.



Ministri na bilaterálnom stretnutí v piatok vyzdvihli úroveň slovensko-srbských vzťahov a vyjadrili záujem o ich posilnenie predovšetkým v obchodnej a ekonomickej oblasti. Blanár tiež svojho srbského kolegu informoval o aktivitách slovenskej vlády v oblasti ekonomickej diplomacie.



"V Báčskom Petrovci sme zriadili nový honorárny konzulárny úrad s pôsobnosťou pre územie Vojvodinského autonómneho kraja, kde tvoria tretiu najpočetnejšiu národnosť práve Slováci," uviedol šéf diplomacie SR s tým, že úrad bude prínosom nielen pre ekonomickú spoluprácu oboch štátov, ale aj v starostlivosti o slovenskú krajanskú komunitu.



S Djuričom hovoril aj o oficiálnej návšteve Srbska. Na jeseň tohto roka sa tiež plánuje rokovanie delegácií ministrov zahraničných vecí.



Skupina Priateľov západného Balkánu vznikla vlani s cieľom oživiť a zrýchliť prístupový proces. Tvoria ju ČR, Grécko, Chorvátsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko a Taliansko. Ich ministri sa stretli so západobalkánskymi rezortnými kolegami v rámci konferencie Európske fórum Wachau.