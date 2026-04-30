Blanár: Integračný proces krajín západného Balkánu by sa mal posunúť
Autor TASR,aktualizované
Tirana 30. apríla (TASR) - Je dôležité, aby sa integračný proces krajín západného Balkánu posunul vpred a treba zabrániť rastúcej frustrácii v regióne súvisiacej s prístupovým procesom do Európskej únie. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár to povedal po štvrtkovom rokovaní šéfov diplomacií Slavkovského formátu (S3) s ich albánskym rezortným partnerom Feritom Hoxhom v Tirane. Informuje o tom osobitný spravodajca TASR.
Hlavným cieľom stretnutia bolo potvrdiť spoločný záväzok krajín S3 v európskej integrácii štátov západného Balkánu a podporiť ich reformné úsilie. Návštevu iniciovalo Slovensko ako predsednícka krajina tohto formátu. Spolu s Blanárom preto do Tirany pricestovali aj jeho český rezortný kolega Petr Macinka a rakúska ministerka zahraničných vecí Beate Meinl-Reisingerová.
„Pre nás je veľmi dôležité, aby sa integračný proces krajín západného Balkánu konečne posunul dopredu,“ uviedol Blanár, ktorý pripomenul, že niektoré štáty z tohto regiónu sa snažia do EÚ integrovať už 20 rokov. „Preto je pre nás veľmi dôležité, aby sa možno jedna, dve krajiny dostali čím skôr do EÚ, aby sme zabránili tej obrovskej frustrácii, ktorá tu v priestore západného Balkánu začína narastať, lebo ľudia už prestávajú veriť, že sa vôbec niekedy do EÚ dostanú,“ zdôraznil minister.
Albánsko a Čiernu horu označil Blanár za lídrov integračného procesu a pripomenul, že Tirane sa za uplynulých 13 mesiacov podarilo otvoriť všetky klastre. V prístupovom procese by sa Albánsko podľa šéfa slovenskej diplomacie malo zamerať najmä na právny štát, boj s korupciou a súdnictvo.
Minister zároveň na stretnutí so svojím albánskym rezortným partnerom deklaroval, že SR je proti akémukoľvek uľahčovaniu pravidiel v prístupovom procese. Slovensko podľa jeho slov nebude súhlasiť so skratkami pre krajiny východného partnerstva, napr. pre Ukrajinu. Podobnú pozíciu podľa neho zastávajú aj zvyšní členovia S3 Rakúsko a Česko. „Toto jednoducho je pre nás neakceptovateľné a to sme aj partnerom jasne povedali,“ uviedol Blanár.
Postoj Prahy a Viedne je v prípade integrácie krajín západného Balkánu obdobný. „Bez štátov západného Balkánu nie je EÚ kompletná. Ich stabilita je našou bezpečnosťou. Ich prosperita je pre nás príležitosťou. A ich európska budúcnosť je v rakúskom záujme,“ vyhlásila po rokovaní Meinl-Reisingerová, ktorá upozornila, že Albánsko musí zotrvať na reformnej ceste.
Macinka uviedol, že progres Albánska v prístupových rokovaniach je veľmi pôsobivý a krajina patrí medzi premiantov. „Rýchlosťou akou sa im podarilo otvoriť všetky kapitoly za 13 mesiacov je úctyhodná a znamená to, že to s EÚ myslíte vážne,“ povedal šéf českej diplomacie, ktorý však upozornil, že celý proces teraz vstupuje do náročnejšej fázy.
Šéf albánskej diplomacie však zdôraznil, že jeho krajina je pripravená pokračovať v rozbehnutom trende. „Naďalej sa sústredíme na posilňovanie právneho štátu a zaistenie plného súladu so štandardami EÚ,“ uviedol a rezortným kolegom z S3 sa Hoxha poďakoval za podporu integračného procesu.
„Toto je historická príležitosť pre Albánsko a celý región, ktorej sa musíme chopiť. Sme pripravení poskytnúť podporu, potrebné konzultácie a spoluprácu na dosiahnutie cieľa, ktorým je uzavretie negociačných kapitol,“ vyhlásil šéf slovenskej diplomacie. „Veríme, že Albánsko by sa mohlo v tejto oblasti stať lídrom. Z nášho pohľadu môže motivovať aj ostatné krajiny,“ skonštatoval Blanár.
(osobitný spravodajca TASR Alex Fazekaš)
