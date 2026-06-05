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Blanár odovzdal na Ukrajine slovenskú humanitárnu pomoc
Šéf slovenskej diplomacie konštatoval, že Ukrajina je prioritnou partnerskou krajinou SR v oblasti rozvojovej spolupráce.
Autor TASR,aktualizované
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Vinnycia 5. júna (TASR) - Slovenská republika pokračuje v praktickej humanitárnej pomoci Ukrajine prostredníctvom konkrétnych projektov zameraných predovšetkým na podporu civilného obyvateľstva. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár, ktorý v piatok spolu s ministrom zahraničných vecí Ukrajiny Andrijom Sybihom navštívil Vojenské lekárske klinické centrum vo Vinnycii, kde oficiálne odovzdal slovenskú humanitárnu pomoc v podobe moderných medicínskych prístrojov. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Vojna prináša bolesť, utrpenie a smrť. Práve nemocnice však dávajú nádej tým, ktorí boli vojnou priamo zasiahnutí. Zdravotníci tu odvádzajú mimoriadne profesionálnu prácu, chcem im vyjadriť obrovský rešpekt, skloniť sa pred ich úsilím a som rád, že sme práve do tejto kliniky mohli prostredníctvom slovenskej humanitárnej podpory dodať najmodernejšie diagnostické prístroje,“ zdôraznil Blanár počas návštevy zdravotníckeho zariadenia na Ukrajine.
Šéf slovenskej diplomacie konštatoval, že Ukrajina je prioritnou partnerskou krajinou SR v oblasti rozvojovej spolupráce. Vláda Slovenskej republiky rozhodla o poskytnutí oficiálnej rozvojovej pomoci aj v podobe troch zdravotníckych prístrojov pre dve ukrajinské zdravotnícke zariadenia v celkovej hodnote viac ako 343.000, vysvetlilo v tlačovej správe MZVEZ SR.
Do Vojenského lekárskeho klinického centra vo Vinnycii dodalo Slovensko dva prístroje - digitálny skríningový mamograf s tomosyntézou a stomatologickú zostavu s digitálnym RTG. Ďalší mobilný digitálny RTG prístroj získal Národný ústav srdcovo-cievnej chirurgie M. M. Amosova v Kyjeve.
„Som veľmi rád, že Slovenská republika môže v rámci svojich kapacít prispieť k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti na Ukrajine. Teší ma, že samotní lekári a zdravotnícky personál vyjadrili spokojnosť s tým, že majú k dispozícii najmodernejšie diagnostické prístroje,“ uviedol slovenský minister.
Blanár zároveň ocenil odbornú úroveň lekárskeho klinického centra, ktoré poskytuje starostlivosť vojakom i civilným pacientom. Osobitne vyzdvihol výskumné aktivity zamerané na liečbu ťažkých zranení a unikátne postupy, ktoré pomáhajú predchádzať amputáciám. Prezentované výsledky sú podľa šéfa slovenskej diplomacie mimoriadne cenné aj z pohľadu ďalšej odbornej spolupráce a výmeny skúseností medzi slovenskými a ukrajinskými zdravotníkmi.
Blanár súčasne vyjadril solidaritu s ukrajinským ľudom a podporu úsiliu o dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru. „Som presvedčený, že vojna sa musí čo najskôr skončiť v súlade s medzinárodným právom a Chartou OSN, bez narušenia územnej celistvosti Ukrajiny a s bezpečnostnými zárukami do budúcnosti, aby sa podobná situácia už neopakovala,“ konštatoval.
MZVEZ SR uvádza, že od februára 2022 dosiahla celková hodnota rozvojovej a humanitárnej pomoci SR Ukrajine viac ako 35 miliónov eur. Popri zdravotníckych projektoch Slovensko podporuje obnovu energetickej infraštruktúry, budovanie ochranných krytov v školách a škôlkach, ako tiež proces odmínovania a ďalšie aktivity zamerané na zmierňovanie dôsledkov vojny a obnovu krajiny.
Humanitárna pomoc, obnova Ukrajiny, európska integrácia a perspektívy mierového riešenia vojny boli hlavnými témami rokovania ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára (Smer-SD) so šéfom diplomacie Ukrajiny Andrijom Sybihom počas pracovnej cesty v ukrajinskom meste Vinnycia. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Slovenská republika pomáha Ukrajine maximálne v rámci svojich možností, a to predovšetkým v humanitárnej oblasti. Nechodíme na Ukrajinu pre prázdne gestá ako mnohí politickí predstavitelia. Dnes som prišiel s konkrétnou pomocou, ktorá má reálny dopad na životy ľudí, zmierňuje utrpenie spôsobené vojnou a pomáha tam, kde to je najviac potrebné,“ vyhlásil Blanár.
Na rokovaní zdôraznil predovšetkým záujem SR mať za suseda Ukrajinu, ktorá bude mierová, stabilná a prosperujúca. Vláda SR preto podporuje všetky mierové iniciatívy vedúce k ukončeniu vojny v súlade s medzinárodným právom, napísalo MZVEZ SR v tlačovej správe.
„Od začiatku zastávame názor, že tento konflikt nemá vojenské riešenie. Podporujeme diplomatické rokovania a všetky iniciatívy smerujúce k dosiahnutiu spravodlivého a trvalého mieru, ktorý musí byť založený na rešpektovaní medzinárodného práva a územnej integrity medzinárodne uznaných hraníc Ukrajiny. Avšak Európska únia musí byť aktívna a priamo zaangažovaná do sprostredkovania tohto mierového procesu, čo si už popri Slovensku konečne uvedomujú aj ďalší lídri EÚ a tiež samotná Ukrajina, ktorá po tom volá,“ vyhlásil šéf slovenskej diplomacie.
Aktuálna vláda SR je podľa jeho slov pravdepodobne jediným partnerom, ktorý vedie s Ukrajinou komplexné rokovania na úrovni celých vlád. Významnou témou bola preto príprava ďalšieho spoločného zasadnutia vlády SR a Ukrajiny. „Robíme zahraničnú politiku na všetky svetové strany, kde je pre nás absolútne zásadné obhajovať záujmy Slovenska a v prospech našich občanov, preto vedieme dialóg so všetkými, ktorí majú o to záujem,“ konštatoval Blanár.
Ministri diskutovali o pokračovaní projektov zahrnutých v tzv. cestovných mapách, ako sú modernizácia hraničnej infraštruktúry, rozširovanie cestného priechodu Vyšné Nemecké či budovanie nového energetického prepojenia medzi oboma krajinami. „Slovensko a Ukrajinu spája množstvo konkrétnych projektov, ktoré majú význam pre občanov oboch krajín. Chceme byť pripravení aj na povojnovú obnovu nášho východného suseda a vytvárať podmienky pre rozvoj hospodárskej spolupráce, investícií a cezhraničných prepojení,“ ozrejmil šéf slovenskej diplomacie.
Pre Slovensko je podľa MZVEZ SR zásadnou témou tiež otázka európskej integrácie Ukrajiny. Slovenská republika podľa slov Blanára podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie na základe plnenia všetkých stanovených podmienok.
„Ukrajina napriek vojne dosiahla v prístupovom procese významný pokrok. Podporujeme odhodlanie ukrajinského vedenia pokračovať v reformách, ktorými si krajina musí prejsť, a sme pripravení podeliť sa o skúsenosti z predvstupového procesu. Naším cieľom je silnejšia Európska únia a chceme, aby každá krajina bola na vstup do nej pripravená. Je preto kľúčové, aby všetky kandidátske krajiny splnili stanovené pravidlá a kritériá, či už ide o štáty západného Balkánu alebo Východného partnerstva,“ zdôraznil slovenský minister.
Sybiha a Blanár zároveň zhodnotili aktuálne projekty slovenskej pomoci na Ukrajine. SR sa zapojila do rekonštrukcie civilných krytov pre školy v Černihivskej oblasti, zabezpečila dodávku 38 veľkokapacitných generátorov počas posledného zimného obdobia a pokračuje aj v podpore prostredníctvom slovenských špeciálnych odmínovacích strojov Božena. Celková hodnota slovenskej rozvojovej spolupráce už presiahla 35 miliónov eur, z čoho deväť miliónov eur predstavuje materiálna humanitárna pomoc pozostávajúca z viac ako 1500 ton zdravotníckeho materiálu, liekov, elektrocentrál, čističiek vody či ďalšieho vybavenia potrebného na zvládanie následkov vojny.
Blanár v piatok slávnostne osobne odovzdal tiež medicínske prístroje pre Vojenské lekárske klinické centrum vo Vinnycii. „Pomoc Ukrajine vnímame najmä ako pomoc ľuďom, ktorí denne čelia dôsledkom vojny. Preto budeme v rámci našich možností pokračovať v podpore zdravotníckych zariadení, odmínovania, energetickej bezpečnosti aj v organizovaní ozdravných pobytov pre deti, zdravotníkov, záchranárov a vojnových veteránov,“ uzavrel šéf slovenskej diplomacie s tým, že na rokovaní sa zhodli na možnosti rozšíriť ozdravné pobyty aj pre deti z Vinnyckej oblasti.
Počas návštevy Vinnycie Blanár zároveň vzdal úctu obetiam vojny pri miestnom pamätníku hrdinov.
Šéf slovenskej diplomacie pricestoval na Ukrajinu z Moldavska, kde vo štvrtok rokoval s predstaviteľmi vlády, parlamentu aj prezidentkou.
„Vojna prináša bolesť, utrpenie a smrť. Práve nemocnice však dávajú nádej tým, ktorí boli vojnou priamo zasiahnutí. Zdravotníci tu odvádzajú mimoriadne profesionálnu prácu, chcem im vyjadriť obrovský rešpekt, skloniť sa pred ich úsilím a som rád, že sme práve do tejto kliniky mohli prostredníctvom slovenskej humanitárnej podpory dodať najmodernejšie diagnostické prístroje,“ zdôraznil Blanár počas návštevy zdravotníckeho zariadenia na Ukrajine.
Šéf slovenskej diplomacie konštatoval, že Ukrajina je prioritnou partnerskou krajinou SR v oblasti rozvojovej spolupráce. Vláda Slovenskej republiky rozhodla o poskytnutí oficiálnej rozvojovej pomoci aj v podobe troch zdravotníckych prístrojov pre dve ukrajinské zdravotnícke zariadenia v celkovej hodnote viac ako 343.000, vysvetlilo v tlačovej správe MZVEZ SR.
Do Vojenského lekárskeho klinického centra vo Vinnycii dodalo Slovensko dva prístroje - digitálny skríningový mamograf s tomosyntézou a stomatologickú zostavu s digitálnym RTG. Ďalší mobilný digitálny RTG prístroj získal Národný ústav srdcovo-cievnej chirurgie M. M. Amosova v Kyjeve.
„Som veľmi rád, že Slovenská republika môže v rámci svojich kapacít prispieť k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti na Ukrajine. Teší ma, že samotní lekári a zdravotnícky personál vyjadrili spokojnosť s tým, že majú k dispozícii najmodernejšie diagnostické prístroje,“ uviedol slovenský minister.
Blanár zároveň ocenil odbornú úroveň lekárskeho klinického centra, ktoré poskytuje starostlivosť vojakom i civilným pacientom. Osobitne vyzdvihol výskumné aktivity zamerané na liečbu ťažkých zranení a unikátne postupy, ktoré pomáhajú predchádzať amputáciám. Prezentované výsledky sú podľa šéfa slovenskej diplomacie mimoriadne cenné aj z pohľadu ďalšej odbornej spolupráce a výmeny skúseností medzi slovenskými a ukrajinskými zdravotníkmi.
Blanár súčasne vyjadril solidaritu s ukrajinským ľudom a podporu úsiliu o dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru. „Som presvedčený, že vojna sa musí čo najskôr skončiť v súlade s medzinárodným právom a Chartou OSN, bez narušenia územnej celistvosti Ukrajiny a s bezpečnostnými zárukami do budúcnosti, aby sa podobná situácia už neopakovala,“ konštatoval.
MZVEZ SR uvádza, že od februára 2022 dosiahla celková hodnota rozvojovej a humanitárnej pomoci SR Ukrajine viac ako 35 miliónov eur. Popri zdravotníckych projektoch Slovensko podporuje obnovu energetickej infraštruktúry, budovanie ochranných krytov v školách a škôlkach, ako tiež proces odmínovania a ďalšie aktivity zamerané na zmierňovanie dôsledkov vojny a obnovu krajiny.
Humanitárna pomoc, obnova Ukrajiny, európska integrácia a perspektívy mierového riešenia vojny boli hlavnými témami rokovania ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára (Smer-SD) so šéfom diplomacie Ukrajiny Andrijom Sybihom počas pracovnej cesty v ukrajinskom meste Vinnycia. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Slovenská republika pomáha Ukrajine maximálne v rámci svojich možností, a to predovšetkým v humanitárnej oblasti. Nechodíme na Ukrajinu pre prázdne gestá ako mnohí politickí predstavitelia. Dnes som prišiel s konkrétnou pomocou, ktorá má reálny dopad na životy ľudí, zmierňuje utrpenie spôsobené vojnou a pomáha tam, kde to je najviac potrebné,“ vyhlásil Blanár.
Na rokovaní zdôraznil predovšetkým záujem SR mať za suseda Ukrajinu, ktorá bude mierová, stabilná a prosperujúca. Vláda SR preto podporuje všetky mierové iniciatívy vedúce k ukončeniu vojny v súlade s medzinárodným právom, napísalo MZVEZ SR v tlačovej správe.
„Od začiatku zastávame názor, že tento konflikt nemá vojenské riešenie. Podporujeme diplomatické rokovania a všetky iniciatívy smerujúce k dosiahnutiu spravodlivého a trvalého mieru, ktorý musí byť založený na rešpektovaní medzinárodného práva a územnej integrity medzinárodne uznaných hraníc Ukrajiny. Avšak Európska únia musí byť aktívna a priamo zaangažovaná do sprostredkovania tohto mierového procesu, čo si už popri Slovensku konečne uvedomujú aj ďalší lídri EÚ a tiež samotná Ukrajina, ktorá po tom volá,“ vyhlásil šéf slovenskej diplomacie.
Aktuálna vláda SR je podľa jeho slov pravdepodobne jediným partnerom, ktorý vedie s Ukrajinou komplexné rokovania na úrovni celých vlád. Významnou témou bola preto príprava ďalšieho spoločného zasadnutia vlády SR a Ukrajiny. „Robíme zahraničnú politiku na všetky svetové strany, kde je pre nás absolútne zásadné obhajovať záujmy Slovenska a v prospech našich občanov, preto vedieme dialóg so všetkými, ktorí majú o to záujem,“ konštatoval Blanár.
Ministri diskutovali o pokračovaní projektov zahrnutých v tzv. cestovných mapách, ako sú modernizácia hraničnej infraštruktúry, rozširovanie cestného priechodu Vyšné Nemecké či budovanie nového energetického prepojenia medzi oboma krajinami. „Slovensko a Ukrajinu spája množstvo konkrétnych projektov, ktoré majú význam pre občanov oboch krajín. Chceme byť pripravení aj na povojnovú obnovu nášho východného suseda a vytvárať podmienky pre rozvoj hospodárskej spolupráce, investícií a cezhraničných prepojení,“ ozrejmil šéf slovenskej diplomacie.
Pre Slovensko je podľa MZVEZ SR zásadnou témou tiež otázka európskej integrácie Ukrajiny. Slovenská republika podľa slov Blanára podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie na základe plnenia všetkých stanovených podmienok.
„Ukrajina napriek vojne dosiahla v prístupovom procese významný pokrok. Podporujeme odhodlanie ukrajinského vedenia pokračovať v reformách, ktorými si krajina musí prejsť, a sme pripravení podeliť sa o skúsenosti z predvstupového procesu. Naším cieľom je silnejšia Európska únia a chceme, aby každá krajina bola na vstup do nej pripravená. Je preto kľúčové, aby všetky kandidátske krajiny splnili stanovené pravidlá a kritériá, či už ide o štáty západného Balkánu alebo Východného partnerstva,“ zdôraznil slovenský minister.
Sybiha a Blanár zároveň zhodnotili aktuálne projekty slovenskej pomoci na Ukrajine. SR sa zapojila do rekonštrukcie civilných krytov pre školy v Černihivskej oblasti, zabezpečila dodávku 38 veľkokapacitných generátorov počas posledného zimného obdobia a pokračuje aj v podpore prostredníctvom slovenských špeciálnych odmínovacích strojov Božena. Celková hodnota slovenskej rozvojovej spolupráce už presiahla 35 miliónov eur, z čoho deväť miliónov eur predstavuje materiálna humanitárna pomoc pozostávajúca z viac ako 1500 ton zdravotníckeho materiálu, liekov, elektrocentrál, čističiek vody či ďalšieho vybavenia potrebného na zvládanie následkov vojny.
Blanár v piatok slávnostne osobne odovzdal tiež medicínske prístroje pre Vojenské lekárske klinické centrum vo Vinnycii. „Pomoc Ukrajine vnímame najmä ako pomoc ľuďom, ktorí denne čelia dôsledkom vojny. Preto budeme v rámci našich možností pokračovať v podpore zdravotníckych zariadení, odmínovania, energetickej bezpečnosti aj v organizovaní ozdravných pobytov pre deti, zdravotníkov, záchranárov a vojnových veteránov,“ uzavrel šéf slovenskej diplomacie s tým, že na rokovaní sa zhodli na možnosti rozšíriť ozdravné pobyty aj pre deti z Vinnyckej oblasti.
Počas návštevy Vinnycie Blanár zároveň vzdal úctu obetiam vojny pri miestnom pamätníku hrdinov.
Šéf slovenskej diplomacie pricestoval na Ukrajinu z Moldavska, kde vo štvrtok rokoval s predstaviteľmi vlády, parlamentu aj prezidentkou.