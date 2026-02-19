< sekcia Slovensko
Blanár: Jedine Rada mieru môže priniesť pokoj do Pásma Gazy aj regiónu
Blanár sa vo Washingtone zúčastnil ako pozorovateľ na jej ustanovujúcom zasadnutí.
Autor TASR
Washington/Bratislava 19. februára (TASR) - Rada mieru je v súčasnosti jedinou relevantnou iniciatívou, ktorá môže nastoliť mierové usporiadanie v Pásme Gazy aj na celom Blízkom východe. Vyhlásil to šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár, ktorý sa vo Washingtone zúčastnil ako pozorovateľ na jej ustanovujúcom zasadnutí. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Blanár zopakoval, že SR neprijala členstvo v Rade mieru, ktorej vznik inicioval americký prezident Donald Trump. Pozícia pozorovateľa však podľa ministra dáva Slovensku možnosť sledovať všetky dôležité aktivity, ktoré sú spojené s napĺňaním rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN z minulého novembra, ale tiež k nim prispievať, pretože pre mier je potrebné konať.
„Vláda Slovenskej republiky od začiatku podporuje túto mierovú iniciatívu a rovnako podľa nášho názoru jediné správne, konečné riešenie izraelsko-palestínskej otázky, a to je dvojštátne riešenie,“ uviedol Blanár vo vyhlásení.
Popri zasadnutí vo Washingtone podľa svojich slov absolvoval viaceré bilaterálne stretnutia s lídrami a ministrami z celého sveta, ktoré okrem iného využil na diskusiu o podpore slovenskej kandidatúry na nestáleho člena BR OSN.
Šéf Bieleho domu založil Radu mieru 22. januára. Pôvodne mala dohliadať na povojnovú obnovu Pásma Gazy, no charta pôsobenie organizácie neobmedzuje len na palestínske územia. Podľa Trumpa by mohla v budúcnosti plniť niektoré funkcie OSN.
