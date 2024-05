Blanár: Južná Kórea je pre SR významný partner, vzťahy chceme rozvíjať

Soul 13. mája (TASR) - Južná Kórea je pre Slovensko významný obchodný partner a investor a vzájomná spolupráca, ekonomická aj politická, by sa mala ďalej rozvíjať. Uviedol to v pondelok v Soule na začiatku svojej pracovnej cesty v tejto ázijskej krajine minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Výsledkom posilňovania vzťahov by mala byť podľa neho aj dohoda o strategickom partnerstve, ktorú by v budúcnosti mali podpísať najvyšší predstavitelia oboch krajín.



Pripomenul, že Južná Kórea je štvrtý najväčší investor na Slovensku a vôbec najväčší z Ázie. Vzájomný výmenný obchod predstavoval v roku 2023 šesť miliárd eur. V súčasnosti je významná ekonomická spolupráca v oblasti automobilového či elektrotechnického priemyslu. "Chceme to posunúť na vyššiu úroveň, aj do inovácií, do výskumných centier s vyššou pridanou hodnotou. Preto sme prišli do Kórey nielen s obchodnou delegáciou a podnikateľmi, ale aj so zástupcami univerzít, ktorí budú rokovať tu na univerzitách o tom, ako môžu spolupracovať práve pri vytváraní takýchto výskumno-vývojových centier spoločne s kórejskými firmami a slovenskými inštitúciami," priblížil minister.



Pre Slovensko je podľa neho dôležité udržiavať aj vzájomný politický dialóg na najvyššej úrovni, čomu má pomôcť aj aktuálna návšteva. V jej úvode absolvoval Blanár rokovanie s ministrom pre zjednotenie Kim Jong-hom. "Zaujímal som sa o to, akým spôsobom sa pozerajú na ostatné vyhlásenie predstaviteľov Severnej Kórey o skončení procesu zjednotenia, o ktoré sa snažili práve v Južnej Kórei. Je to pre nás informácia, ktorá je veľmi dôležitá, pretože stabilita aj v tomto regióne je veľmi dôležitá. V opačnom prípade to má dosah na Európu a na Slovensko," zdôraznil.



Preberali spolu aj situáciu na Ukrajine a postoj Slovenska v tejto otázke. "Ja som jasne deklaroval postoj našej vlády, že nevidíme nejaké vojenské riešenie tohto konfliktu, a preto voláme po mierovom riešení. Informoval som o tom, že budeme účastní na úrovni predsedu vlády na mierovom summite vo Švajčiarsku, kde bude prítomná aj Južná Kórea," konštatoval minister. Informoval tiež o pomoci, ktorú SR Ukrajine poskytuje, ako aj konkrétnych projektoch, napríklad posilnenie prepojenia elektrických sústav či rekonštrukcia cestného prechodu vo Vyšnom Nemeckom, ktorý môže byť bránou medzi EÚ a Ukrajinou pri rekonštrukcii krajiny po vojne.



"Naša misia je potvrdením toho, čo sme deklarovali, že budeme robiť politiku na všetky štyri svetové strany, berúc do úvahy, že sme členmi Európskej únie aj NATO a že sa budeme snažiť rozvíjať dobré vzťahy so všetkými krajinami, ktoré o to stoja. V indopacifickom priestore je práve Južná Kórea pre nás jeden z najvýznamnejších partnerov," doplnil minister.



V rámci ďalšieho programu čakajú Blanára aj stretnutia s kórejským predsedom vlády či ministrom zahraničných vecí. Absolvuje tiež napríklad otvorenie honorárneho konzulátu SR v meste Ulsan, kde sídli významný závod automobilky Hyundai.





(osobitný spravodajca TASR Vladimír Jombík)