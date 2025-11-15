< sekcia Slovensko
Blanár: Kardinál Duka bol priateľom SR a slovensko-českých vzťahov
Blanár zároveň vyzdvihol tohtoročnú účasť kardinála Duku na Cyrilo-metodských oslavách na Devíne a na púti v Nitre, kde potvrdil spoločné duchovné dedičstvo.
Autor TASR
Praha 15. novembra (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v sobotu v pražskej Katedrále svätých Víta, Václava a Vojtecha viedol slovenskú vládnu delegáciu na poslednej rozlúčke s emeritným pražským arcibiskupom kardinálom Dominikom Dukom. V príspevku na sociálnych sieťach ho označil za významnú osobnosť katolíckej cirkvi a veľkého a úprimného priateľa Slovenska, píše TASR.
„Dnes sme sa v Prahe rozlúčili s významnou osobnosťou katolíckej cirkvi, veľkým a úprimným priateľom Slovenska a slovensko-českých vzťahov,“ citoval Blanára rezort diplomacie v príspevku na sociálnych sieťach.
„V časoch, kedy sa často strácame v hluku každodennosti, sú osobnosti ako kardinál Duka pripomienkou, že hodnoty ako pravda, viera, odvaha a služba druhým majú trvalý význam,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.
Blanár zároveň vyzdvihol tohtoročnú účasť kardinála Duku na Cyrilo-metodských oslavách na Devíne a na púti v Nitre, kde potvrdil spoločné duchovné dedičstvo. „Vaša Eminencia, Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, odpočívajte v pokoji,“ uzavrel minister.
Do Prahy si okrem Blanára prišli uctiť pamiatku kardinála Duku aj minister zdravotníctva SR Kamil Šaško, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ a štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Tibor Bernaťák.
Na obrade sa zúčastnil i český prezident Petr Pavel a jeho dvaja predchodcovia Miloš Zeman a Václav Klaus. Prítomní boli aj predseda hnutia ANO Andrej Babiš, predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu (PSP) ČR a šéf hnutia SPD Tomio Okamura, líder KDU-ČSL Marek Výborný či herečka Jiřina Bohdalová a režisér Jiří Strach.
Duka zomrel 4. novembra vo veku 82 rokov. Bol posledným žijúcim kardinálom v Česku. Vo funkcii pražského arcibiskupa pôsobil v rokoch 2010 až 2022.
