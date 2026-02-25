< sekcia Slovensko
Blanár: Konferencia o odzbrojení musí naplniť svoj mandát
Konferencia sa koná v rámci programu 61. zasadnutia Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské práva.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Ženeva 25. februára (TASR) – Konferencia o odzbrojení musí prekonať desaťročia patovej situácie, znovu sa zamerať na podstatu a preukázať svoju relevantnosť, uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár, ktorý v utorok vystúpil v Ženeve na jedinom multilaterálnom fóre pre rokovania o odzbrojení. Konferencia sa koná v rámci programu 61. zasadnutia Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské práva (UNHRC). TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ.
„Svet potrebuje silnejší multilateralizmus. Slovensko plne podporuje Organizáciu Spojených národov a medzinárodnú inštitucionálnu architektúru budovanú desaťročia, no tieto inštitúcie musia byť posilnené, musia sa prispôsobiť novým výzvam a prejsť modernizáciou,“ uviedol Blanár s tým, že v kontexte zhoršujúcej sa globálnej bezpečnostnej situácie a erózie medzinárodného práva zostávajú medzinárodné organizácie, multilateralizmus a diplomacia nevyhnutnými nástrojmi na riešenie nezhôd a napätia.
Šéf slovenskej diplomacie zároveň upozornil na následky znepokojujúcej situácie vo svete, ktorá priamo ovplyvňuje oblasť kontroly zbrojenia, odzbrojenia a nešírenia jadrových zbraní.
Zmluva o nešírení jadrových zbraní musí podľa Blanára zostať základným pilierom globálneho režimu jadrového odzbrojenia a nešírenia jadrových zbraní, pričom je nevyhnutné, aby nadchádzajúca hodnotiaca konferencia potvrdila jej pokračujúcu relevanciu. Minister súčasne vyzval na obnovenie úsilia smerujúceho ku kontrole jadrového zbrojenia a poukázal na potrebu bezodkladného podpísania a ratifikovania Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok zo strany zostávajúcich štátov.
Slovenská republika v kontexte podpory multilateralizmu v oblasti odzbrojenia a presadzovania mierových riešení predložila svoju kandidatúru na nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov na roky 2028 až 2029, uchádza sa o členstvo v Rade guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a v máji 2026 prevezme mandát v rámci Výkonnej rady Organizácie pre zákaz chemických zbraní.
Konferencia o odzbrojení je jediným stálym multilaterálnym rokovacím fórom medzinárodného spoločenstva pre oblasť odzbrojenia. Mandát získala na osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN venovanom odzbrojeniu v roku 1978. V súčasnosti má 65 členských štátov vrátane všetkých, ktoré disponujú jadrovými zbraňami, pričom rozhoduje na základe konsenzu. Konferencia zasadá každoročne v troch častiach v celkovom trvaní 24 týždňov. Predsedníctvo rotuje medzi členskými štátmi v abecednom poradí.
„Svet potrebuje silnejší multilateralizmus. Slovensko plne podporuje Organizáciu Spojených národov a medzinárodnú inštitucionálnu architektúru budovanú desaťročia, no tieto inštitúcie musia byť posilnené, musia sa prispôsobiť novým výzvam a prejsť modernizáciou,“ uviedol Blanár s tým, že v kontexte zhoršujúcej sa globálnej bezpečnostnej situácie a erózie medzinárodného práva zostávajú medzinárodné organizácie, multilateralizmus a diplomacia nevyhnutnými nástrojmi na riešenie nezhôd a napätia.
Šéf slovenskej diplomacie zároveň upozornil na následky znepokojujúcej situácie vo svete, ktorá priamo ovplyvňuje oblasť kontroly zbrojenia, odzbrojenia a nešírenia jadrových zbraní.
Zmluva o nešírení jadrových zbraní musí podľa Blanára zostať základným pilierom globálneho režimu jadrového odzbrojenia a nešírenia jadrových zbraní, pričom je nevyhnutné, aby nadchádzajúca hodnotiaca konferencia potvrdila jej pokračujúcu relevanciu. Minister súčasne vyzval na obnovenie úsilia smerujúceho ku kontrole jadrového zbrojenia a poukázal na potrebu bezodkladného podpísania a ratifikovania Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok zo strany zostávajúcich štátov.
Slovenská republika v kontexte podpory multilateralizmu v oblasti odzbrojenia a presadzovania mierových riešení predložila svoju kandidatúru na nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov na roky 2028 až 2029, uchádza sa o členstvo v Rade guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a v máji 2026 prevezme mandát v rámci Výkonnej rady Organizácie pre zákaz chemických zbraní.
Konferencia o odzbrojení je jediným stálym multilaterálnym rokovacím fórom medzinárodného spoločenstva pre oblasť odzbrojenia. Mandát získala na osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN venovanom odzbrojeniu v roku 1978. V súčasnosti má 65 členských štátov vrátane všetkých, ktoré disponujú jadrovými zbraňami, pričom rozhoduje na základe konsenzu. Konferencia zasadá každoročne v troch častiach v celkovom trvaní 24 týždňov. Predsedníctvo rotuje medzi členskými štátmi v abecednom poradí.