Blanár: Kritická situácia na Ukrajine po útokoch je neakceptovateľná
Slovenský minister na zasadnutí poukázal na aktívnu pomoc Slovenska Kyjevu.
Autor TASR
Brusel 29. januára (TASR) - Kritická situácia na Ukrajine spôsobená ruskými útokmi na energetickú infraštruktúru je pre Slovensko neakceptovateľná, vyhlásil vo štvrtok po zasadnutí Rady Európskej únie v Bruseli slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Podľa vlastných slov vyjadril protest proti Rusku v tejto situácii a podporil civilistov na Ukrajine, informuje TASR.
Ministrom členských krajín EÚ opísal súčasnú situáciu na Ukrajine tamojší šéf diplomacie Andrij Sybiha. „Konštatoval, že v súčasnosti je situácia z humanitárneho hľadiska veľmi kritická, pretože tam sú silné mrazy a ruská strana veľmi presne cieli na energetické zdroje. (To spôsobuje) obrovské výpadky, kde ľudia nemajú šancu si kúriť, svietiť a naplniť základné potreby,“ priblížil Blanár.
Slovenský minister na zasadnutí poukázal na aktívnu pomoc Slovenska Kyjevu vrátane dodávok zvýšeného objemu elektrickej energie počas januára a poskytnutia elektrogenerátorov, ktoré by mali byť už v Sumskej oblasti.
Blanár pripomenul, že pre Slovensko je kľúčové pokračovať v mierovom úsilí. „Pozitívne je, že to úsilie pokračuje a že je už v pozícii trojstranného rokovania, ktoré prebieha v Abú Zabí,“ podotkol.
Ministri členských krajín EÚ diskutovali aj o bezpečnostných zárukách pre Kyjev vrátane budúceho členstva Ukrajiny v Európskej únii. Blanár zdôraznil, že Slovensko podporuje plnohodnotné členstvo Ukrajiny v EÚ bez akýchkoľvek skrátených postupov, podľa rovnakých pravidiel, ktoré platia pre všetky krajiny.
