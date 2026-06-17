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Blanár: Medzinárodný vyšehradský fond potvrdzuje význam partnerstva
Medzinárodný vyšehradský fond so sídlom v Bratislave vznikol 9. júna 2000 s cieľom podporovať regionálnu spoluprácu medzi Slovenskom, Českom, Maďarskom a Poľskom.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 17. júna (TASR) - Medzinárodný vyšehradský fond už viac ako štvrťstoročie podporuje spoluprácu medzi krajinami Vyšehradskej skupiny (V4) a vytvára priestor na budovanie kontaktov medzi ľuďmi, kultúrnymi inštitúciami, akademickou obcou a verejnosťou. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) počas podujatia pri príležitosti 26. výročia založenia Medzinárodného vyšehradského fondu, v rámci ktorého bola v utorok (16. 6.) prvýkrát odovzdaná Vyšehradská literárna cena. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu slovenskej diplomacie.
„Vyšehradská skupina vznikla ako politický projekt, no veľmi rýchlo prerástla do širokého partnerstva, ktoré dnes pozitívne vplýva na všetky úrovne spoločnosti. Tento rozmer výrazne posilnilo založenie Medzinárodného vyšehradského fondu, ktorý zohráva dôležitú úlohu pri podpore spolupráce a medziľudských kontaktov v našom regióne,“ vyhlásil Blanár.
Ako ďalej priblížil, jedným z nástrojov na posilňovanie kontaktov medzi krajinami V4 je Vyšehradský literárny rezidenčný program, ktorý od svojho založenia v roku 2012 podporuje tvorbu autorov, prekladateľov a ďalších osobností pôsobiacich v oblasti literatúry v rámci regiónu. Práve na jeho základoch vznikla Vyšehradská literárna cena, ktorá bola pri príležitosti 26. výročia Medzinárodného vyšehradského fondu odovzdaná po prvý raz.
„Bohaté historické a kultúrne dedičstvo strednej Európy sa výrazne odráža aj v jej literatúre. Ocenené knihy predstavujú štyri rozdielne štýly a štyri jedinečné príbehy, ktoré reprezentujú rozmanitosť našich krajín,“ uviedol minister.
Z rezortu informovali, že za Slovenskú republiku získala ocenenie spisovateľka Ivana Gibová s románom Babička. Ako podotkli, odborná porota pozitívne hodnotila dielo pre jeho výrazný autorský jazyk, silný príbeh a schopnosť spracovať náročné spoločenské témy spôsobom, ktorý oslovuje širokú čitateľskú verejnosť. Medzi laureátov sa podľa ministerstva zaradili tiež Alena Machoninová z Českej republiky za knihu Hella, Pawel Pieniažek z Poľska za publikáciu Vojna v mojom dome a Róbert Milbacher z Maďarska za román Horká voda.
Minister zároveň pripomenul, že SR už 1. júla tohto roka prevezme od Maďarska predsedníctvo vo V4. Program slovenského predsedníctva bude podľa jeho slov postavený na štyroch vzájomne prepojených prioritách - konkurencieschopnosti, rozširovaní Európskej únie, sektorovej spolupráci a medziľudských kontaktoch. „Každá z krajín Vyšehradskej skupiny má svoju vlastnú identitu, no spája nás geografia, história, spoločné hodnoty a ambícia žiť v silnejšej a lepšej Európe. Práve na tieto oblasti sa chceme počas nášho predsedníctva zamerať,“ zdôraznil Blanár.
Hlavným koordinátorom Vyšehradskej literárnej ceny bola Asociácia Villa Decius v spolupráci so Slovenským literárnym centrom, Českým kultúrnym inštitútom a Petőfiho literárnym múzeom, pričom projekt finančne podporil Medzinárodný vyšehradský fond. Ocenené tituly boli hodnotené národnými odbornými komisiami a o víťazoch následne rozhodla medzinárodná porota v novembri 2025.
Medzinárodný vyšehradský fond so sídlom v Bratislave vznikol 9. júna 2000 s cieľom podporovať regionálnu spoluprácu medzi Slovenskom, Českom, Maďarskom a Poľskom. Prostredníctvom grantov, štipendií a rezidenčných programov podporuje projekty v oblasti kultúry, vzdelávania, výskumu, občianskej spoločnosti a medziľudských kontaktov. Za viac ako dve desaťročia svojej existencie sa stal jednou z najvýznamnejších inštitúcií podporujúcich spoluprácu v strednej Európe.
„Vyšehradská skupina vznikla ako politický projekt, no veľmi rýchlo prerástla do širokého partnerstva, ktoré dnes pozitívne vplýva na všetky úrovne spoločnosti. Tento rozmer výrazne posilnilo založenie Medzinárodného vyšehradského fondu, ktorý zohráva dôležitú úlohu pri podpore spolupráce a medziľudských kontaktov v našom regióne,“ vyhlásil Blanár.
Ako ďalej priblížil, jedným z nástrojov na posilňovanie kontaktov medzi krajinami V4 je Vyšehradský literárny rezidenčný program, ktorý od svojho založenia v roku 2012 podporuje tvorbu autorov, prekladateľov a ďalších osobností pôsobiacich v oblasti literatúry v rámci regiónu. Práve na jeho základoch vznikla Vyšehradská literárna cena, ktorá bola pri príležitosti 26. výročia Medzinárodného vyšehradského fondu odovzdaná po prvý raz.
„Bohaté historické a kultúrne dedičstvo strednej Európy sa výrazne odráža aj v jej literatúre. Ocenené knihy predstavujú štyri rozdielne štýly a štyri jedinečné príbehy, ktoré reprezentujú rozmanitosť našich krajín,“ uviedol minister.
Z rezortu informovali, že za Slovenskú republiku získala ocenenie spisovateľka Ivana Gibová s románom Babička. Ako podotkli, odborná porota pozitívne hodnotila dielo pre jeho výrazný autorský jazyk, silný príbeh a schopnosť spracovať náročné spoločenské témy spôsobom, ktorý oslovuje širokú čitateľskú verejnosť. Medzi laureátov sa podľa ministerstva zaradili tiež Alena Machoninová z Českej republiky za knihu Hella, Pawel Pieniažek z Poľska za publikáciu Vojna v mojom dome a Róbert Milbacher z Maďarska za román Horká voda.
Minister zároveň pripomenul, že SR už 1. júla tohto roka prevezme od Maďarska predsedníctvo vo V4. Program slovenského predsedníctva bude podľa jeho slov postavený na štyroch vzájomne prepojených prioritách - konkurencieschopnosti, rozširovaní Európskej únie, sektorovej spolupráci a medziľudských kontaktoch. „Každá z krajín Vyšehradskej skupiny má svoju vlastnú identitu, no spája nás geografia, história, spoločné hodnoty a ambícia žiť v silnejšej a lepšej Európe. Práve na tieto oblasti sa chceme počas nášho predsedníctva zamerať,“ zdôraznil Blanár.
Hlavným koordinátorom Vyšehradskej literárnej ceny bola Asociácia Villa Decius v spolupráci so Slovenským literárnym centrom, Českým kultúrnym inštitútom a Petőfiho literárnym múzeom, pričom projekt finančne podporil Medzinárodný vyšehradský fond. Ocenené tituly boli hodnotené národnými odbornými komisiami a o víťazoch následne rozhodla medzinárodná porota v novembri 2025.
Medzinárodný vyšehradský fond so sídlom v Bratislave vznikol 9. júna 2000 s cieľom podporovať regionálnu spoluprácu medzi Slovenskom, Českom, Maďarskom a Poľskom. Prostredníctvom grantov, štipendií a rezidenčných programov podporuje projekty v oblasti kultúry, vzdelávania, výskumu, občianskej spoločnosti a medziľudských kontaktov. Za viac ako dve desaťročia svojej existencie sa stal jednou z najvýznamnejších inštitúcií podporujúcich spoluprácu v strednej Európe.