< sekcia Slovensko
Blanár: Mierové sily sú nositeľmi solidarity v konfliktných regiónoch
Mierové operácie OSN patria dlhodobo medzi najvýznamnejšie nástroje na podporu stability a bezpečnosti.
Autor TASR
Bratislava 29. mája (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) pri príležitosti piatkového Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl Organizácie Spojených národov (OSN) vyzdvihol tohtoročné motto „Investujme do mieru“ ako dôležitý odkaz pre medzinárodné spoločenstvo, že vojny sa neskončia financovaním ďalších dodávok zbraní, ale mierovým dialógom. TASR o tom informovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Podpora mieru, stability a dodržiavania medzinárodného práva sú jednými zo základných pilierov zahraničnej politiky SR. To sú naše investície, ktoré dlhodobo a principiálne presadzujeme na domácej aj medzinárodnej úrovni. A práve Medzinárodný deň príslušníkov mierových síl OSN pripomína význam medzinárodnej spolupráce pri ochrane mieru a bezpečnosti. Mierové sily sú dôležitými nositeľmi solidarity s krajinami a obyvateľmi postihnutými konfliktmi a násilím,“ vyhlásil šéf slovenskej diplomacie.
Mierové operácie OSN patria dlhodobo medzi najvýznamnejšie nástroje na podporu stability a bezpečnosti. V súčasnosti je v misiách po celom svete nasadených viac ako 50.000 mierotvorcov, ktorí pomáhajú chrániť životy civilistov a poskytovať humanitárnu pomoc v najohrozenejších regiónoch. „Účasť v mierových misiách považujeme za významný príspevok, ktorým sa Slovensko podieľa na ochrane civilistov, posilňovaní bezpečnosti a poskytovaní nevyhnutnej humanitárnej pomoci tam, kde je to najviac potrebné,“ uviedol Blanár.
Slovenská republika od svojho vzniku v roku 1993 podľa jeho slov kontinuálne prispieva do mierových misií OSN nasadením vojakov Ozbrojených síl SR, ako aj príslušníkov Policajného zboru. Doposiaľ pôsobili slovenskí mierotvorcovia v 16 misiách na štyroch kontinentoch, pričom ich celkový počet už prekročil 12.000. V súčasnosti je Slovenská republika zastúpená v dvoch misiách OSN - UNFICYP na Cypre a UNTSO na Blízkom východe.
„Ďakujem všetkým súčasným i bývalým členkám a členom mierových misií za ich profesionalitu, odvahu a službu pre mier. Ich nasadenie si zaslúži rešpekt a uznanie, pretože v mimoriadne náročných podmienkach chránia civilistov, zmierňujú napätie a pomáhajú vytvárať priestor pre diplomatické riešenia konfliktov,“ zdôraznil šéf zahraničných vecí SR a ocenil slovenských príslušníkov slúžiacich nielen v mierových misiách OSN, ale rovnako napríklad v operácii ALTHEA v Bosne a Hercegovine pod záštitou Európskej únie či v operácii KFOR v Kosove v rámci Severoatlantickej aliancie a mnohých ďalších misiách. Zároveň pripomenul nevyhnutnosť medzinárodnej spolupráce pri predchádzajú konfliktov a budovaní trvalého mieru vo svete. „Mier je overeným a efektívnym nástrojom na obnovu stability, bezpečnosti a prosperity,“ dodal minister.
Medzinárodný deň príslušníkov mierových síl OSN bol vyhlásený Valným zhromaždením v roku 2002 ako pripomienka 29. mája 1948, keď boli rozmiestnené prvé mierové sily OSN na Blízkom východe v misii UNTSO. V reakcii na arabsko-izraelskú vojnu bolo ich hlavným cieľom nie vynucovať mier vojenskou silou, ale pôsobiť ako sprostredkovatelia medzi znepriatelenými stranami.
„Podpora mieru, stability a dodržiavania medzinárodného práva sú jednými zo základných pilierov zahraničnej politiky SR. To sú naše investície, ktoré dlhodobo a principiálne presadzujeme na domácej aj medzinárodnej úrovni. A práve Medzinárodný deň príslušníkov mierových síl OSN pripomína význam medzinárodnej spolupráce pri ochrane mieru a bezpečnosti. Mierové sily sú dôležitými nositeľmi solidarity s krajinami a obyvateľmi postihnutými konfliktmi a násilím,“ vyhlásil šéf slovenskej diplomacie.
Mierové operácie OSN patria dlhodobo medzi najvýznamnejšie nástroje na podporu stability a bezpečnosti. V súčasnosti je v misiách po celom svete nasadených viac ako 50.000 mierotvorcov, ktorí pomáhajú chrániť životy civilistov a poskytovať humanitárnu pomoc v najohrozenejších regiónoch. „Účasť v mierových misiách považujeme za významný príspevok, ktorým sa Slovensko podieľa na ochrane civilistov, posilňovaní bezpečnosti a poskytovaní nevyhnutnej humanitárnej pomoci tam, kde je to najviac potrebné,“ uviedol Blanár.
Slovenská republika od svojho vzniku v roku 1993 podľa jeho slov kontinuálne prispieva do mierových misií OSN nasadením vojakov Ozbrojených síl SR, ako aj príslušníkov Policajného zboru. Doposiaľ pôsobili slovenskí mierotvorcovia v 16 misiách na štyroch kontinentoch, pričom ich celkový počet už prekročil 12.000. V súčasnosti je Slovenská republika zastúpená v dvoch misiách OSN - UNFICYP na Cypre a UNTSO na Blízkom východe.
„Ďakujem všetkým súčasným i bývalým členkám a členom mierových misií za ich profesionalitu, odvahu a službu pre mier. Ich nasadenie si zaslúži rešpekt a uznanie, pretože v mimoriadne náročných podmienkach chránia civilistov, zmierňujú napätie a pomáhajú vytvárať priestor pre diplomatické riešenia konfliktov,“ zdôraznil šéf zahraničných vecí SR a ocenil slovenských príslušníkov slúžiacich nielen v mierových misiách OSN, ale rovnako napríklad v operácii ALTHEA v Bosne a Hercegovine pod záštitou Európskej únie či v operácii KFOR v Kosove v rámci Severoatlantickej aliancie a mnohých ďalších misiách. Zároveň pripomenul nevyhnutnosť medzinárodnej spolupráce pri predchádzajú konfliktov a budovaní trvalého mieru vo svete. „Mier je overeným a efektívnym nástrojom na obnovu stability, bezpečnosti a prosperity,“ dodal minister.
Medzinárodný deň príslušníkov mierových síl OSN bol vyhlásený Valným zhromaždením v roku 2002 ako pripomienka 29. mája 1948, keď boli rozmiestnené prvé mierové sily OSN na Blízkom východe v misii UNTSO. V reakcii na arabsko-izraelskú vojnu bolo ich hlavným cieľom nie vynucovať mier vojenskou silou, ale pôsobiť ako sprostredkovatelia medzi znepriatelenými stranami.