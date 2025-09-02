< sekcia Slovensko
Blanár na Bledskom strategickom fóre: Sme svedkami dvojitého prístupu
Šéf slovenskej diplomacie vo svojom vystúpení na konferencii vyzdvihol význam multilateralizmu v dobe prebiehajúcich vážnych konfliktov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bled 2. septembra (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v utorok vystúpil v Slovinsku na Bledskom strategickom fóre zameranom na najnaliehavejšie globálne výzvy a strategický dialóg. V medzinárodnom paneli venovanom oživeniu líderstva a multilaterálnej diplomacie diskutoval s rezortnými partnermi zo Slovinska, Egypta, Jordánska a Svätej stolice. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
„Najsilnejšou zbraňou, ktorú ako medzinárodné spoločenstvo máme, je dodržiavanie medzinárodného práva. No momentálne sme svedkami uplatňovania dvojitého prístupu v prípade jeho porušovania,“ konštatoval Blanár, ktorý v paneli diskutoval so šéfkou slovinskej diplomacie Tanjou Fajonovou, egyptským ministrom zahraničných vecí Badrom Abdalátím, jordánskym ministrom zahraničných vecí Ajmanom Safadím a tajomníkom Svätej stolice pre vzťahy so štátmi Paulom Gallagherom.
Šéf slovenskej diplomacie vo svojom vystúpení na konferencii vyzdvihol význam multilateralizmu v dobe prebiehajúcich vážnych konfliktov. Zároveň však upozornil na nevyhnutnosť reforiem, a to vrátane Organizácie Spojených národov (OSN) tak, aby medzinárodné inštitúcie podľa neho lepšie odrážali súčasnú geopolitickú a ekonomickú realitu.
Panelisti sa zhodli na nutnosti vyzvať svetové spoločenstvo okamžite konať, dodržiavať medzinárodné právo a rešpektovať sa navzájom. Zároveň priblížili, že nečinnosť má svoju cenu a zodpovednosť nie je v jednom lídrovi, ale na každej krajine. Blanár v tomto ohľade potvrdil konzistentný prístup a pevný záväzok Slovenska k týmto hodnotám.
„Slovenská republika je jedným z piatich štátov EÚ, ktorý neuznal Kosovo, pretože to považujeme za porušenie medzinárodného práva a teritoriálnej integrity suverénneho štátu. Náš prístup je otvorený a principiálny,“ doplnil Blanár a následne poukázal na prebiehajúcu pracovnú cestu predsedu vlády SR Roberta Fica v Číne.
„Najsilnejšou zbraňou, ktorú ako medzinárodné spoločenstvo máme, je dodržiavanie medzinárodného práva. No momentálne sme svedkami uplatňovania dvojitého prístupu v prípade jeho porušovania,“ konštatoval Blanár, ktorý v paneli diskutoval so šéfkou slovinskej diplomacie Tanjou Fajonovou, egyptským ministrom zahraničných vecí Badrom Abdalátím, jordánskym ministrom zahraničných vecí Ajmanom Safadím a tajomníkom Svätej stolice pre vzťahy so štátmi Paulom Gallagherom.
Šéf slovenskej diplomacie vo svojom vystúpení na konferencii vyzdvihol význam multilateralizmu v dobe prebiehajúcich vážnych konfliktov. Zároveň však upozornil na nevyhnutnosť reforiem, a to vrátane Organizácie Spojených národov (OSN) tak, aby medzinárodné inštitúcie podľa neho lepšie odrážali súčasnú geopolitickú a ekonomickú realitu.
Panelisti sa zhodli na nutnosti vyzvať svetové spoločenstvo okamžite konať, dodržiavať medzinárodné právo a rešpektovať sa navzájom. Zároveň priblížili, že nečinnosť má svoju cenu a zodpovednosť nie je v jednom lídrovi, ale na každej krajine. Blanár v tomto ohľade potvrdil konzistentný prístup a pevný záväzok Slovenska k týmto hodnotám.
„Slovenská republika je jedným z piatich štátov EÚ, ktorý neuznal Kosovo, pretože to považujeme za porušenie medzinárodného práva a teritoriálnej integrity suverénneho štátu. Náš prístup je otvorený a principiálny,“ doplnil Blanár a následne poukázal na prebiehajúcu pracovnú cestu predsedu vlády SR Roberta Fica v Číne.