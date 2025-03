Blanár: Na misii v Indii je rekordný počet subjektov zo SR

Naí Dillí 17. marca (TASR) - Na podnikateľskej misii v Indii sa tento rok zúčastňuje rekordný počet subjektov zo Slovenska. V tomto roku ich je 25, v minulom roku to bolo 22 subjektov. Medzi najdôležitejšie oblasti slovensko-indickej ekonomickej spolupráce patrí strojárenstvo, inovácie, informačné technológie a zelené technológie. Počas pracovnej cesty v Indii to uviedol v pondelok minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD), informuje osobitná spravodajkyňa TASR.



Vzájomné vzťahy medzi Slovenskom a Indiou sú podľa ministra veľmi pozitívne. "Sme vnímaní ako taká vstupná brána do Európskej únie pre Indov," skonštatoval. V tejto súvislosti upriamil pozornosť na investíciu indickej spoločnosti Tata Motors na Slovensku, ktorá je materskou firmou automobilky Jaguar Land Rover v Nitre.



Okrem indických investícií na Slovensku ocenil Blanár účasť slovenských subjektov na indickom trhu. "Slovenskí investori objavili tento trh a investujú do neho, čo je podľa môjho názoru veľká príležitosť, ak zoberieme do úvahy viac ako miliardový trh Indie," myslí si minister. Menovite spomenul investíciu Tatravagónky Poprad zameranú na podvozky pre železničné vagóny, ktoré by mala spoločnosť vyrábať a zároveň vyvážať na Slovensko a na trhy, kde pôsobí.



V súčasnosti sú podľa slovenského šéfa rezortu diplomacie štáty v pozícii, kedy narastá ich vzájomný obchod. To bolo tiež cieľom ministrov zahraničných vecí, ktorý si stanovili počas minuloročných rokovaní. "Chceli sme, aby naša vzájomná obchodná výmena presiahla miliardu a dnes môžem konštatovať, že sa to podarilo. V priebehu roka sa medziročne navýšil náš obchodný obrat o 50 percent, čiže z 800 miliónov na 1,2 miliardy," vyčíslil Blanár.



Predmetom tohtoročného stretnutia ministrov zahraničných vecí by mali byť okrem bilaterálnych otázok aj téma spolupráce Indie a Európskej únie ako celku. Budú sa zaoberať aj geopolitickými otázkami s dôrazom na ochranu suverenity štátov a jej presadzovania v rámci multilaterálneho priestoru, čo je podľa Blanárových slov veľmi dôležitá téma.



Na dôležitosť bilaterálnych vzťahov upozornil aj minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD), ktorý by sa mal na zahraničnej ceste v Indii stretnúť s indickým ministrom hospodárstva. Kamenický má záujem o rozvoj vzájomného obchodu, čo je podľa neho súčasťou politiky na všetky štyri svetové strany. "India je krajina, kde sú veľmi zaujímavé platové podmienky pre výrobu a takisto oveľa lepšia a výhodnejšia energia. Tu chcem podotknúť, že preto hovoríme toľko o tom, že ak chce byť Európa konkurencieschopná, musí mať lacnejšie energie," dodal šéf rezortu financií.



Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) priblížila, že akciová spoločnosť Tatravagónka vlani ohlásila v spoločnom podniku s indickou spoločnosťou Jupiter Wagons investíciu v štáte Urísa na výrobu kovaných dvojkolesí a náprav pre železničné vagóny v celkovej hodnote 260 miliónov eur.





(osobitná spravodajkyňa TASR Soňa Rišková)