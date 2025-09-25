< sekcia Slovensko
Blanár na rokovaniach podporil rozvoj vzťahov SR s Latinskou Amerikou
Absolvoval aj pracovné raňajky ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ vo formáte „Priatelia západného Balkánu“
Autor TASR
New York 25. septembra (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár sa popri 80. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku zúčastnil na neformálnej schôdzke členských štátov EÚ a krajín Spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC). Absolvoval aj pracovné raňajky ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ vo formáte „Priatelia západného Balkánu“. TASR o tom v stredu informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Rokovania boli príležitosťou na ďalšie posilnenie globálnych vzťahov Slovenska, uvádza tlačová správa ministerstva. Šéf slovenskej diplomacie ocenil neformálne stretnutie EÚ – CELAC zamerané na posilnenie partnerstva medzi Európskou úniou a krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku a tiež jeho ekonomický, geopolitický a strategický rozmer. „Európska únia a Spoločenstvo štátov Latinskej Ameriky a Karibiku zdieľajú spoločné hodnoty - demokraciu, ľudské práva a multilateralizmus. V čase rastúcej nestability vo svete je toto partnerstvo preto dôležité nielen pre obe strany, ale najmä pre obranu týchto princípov. Slovenská republika aktívne podporuje rozvoj vzťahov s Latinskou Amerikou, ktoré sú dôležité na poli obchodu a rovnako pre globálnu stabilitu,“ povedal Blanár.
V novembri 2025 sa v Kolumbii uskutoční samit EÚ - CELAC, na ktorom bude slovenskú delegáciu viesť predseda vlády SR Robert Fico. „Očakávame nové podnety na spoluprácu a podporu zintenzívnenia obchodných vzťahov, ako to ukazuje aj dohoda EÚ so zoskupením MERCOSUR a modernizovaná dohoda s Mexikom,“ priblížil minister zahraničných vecí.
V rámci rokovania EU - CELAC šéf slovenskej diplomacie neformálne diskutoval aj s ministrom zahraničných vecí Brazílie Maurom Vieirom. Počas toho potvrdil účasť predsedu vlády SR na novembrovom 30. zasadnutí konferencie zmluvných strán v Brazílii (COP30).
Počas pracovných raňajok diskutoval minister Blanár spolu so svojimi kolegami z EÚ o pokračujúcej európskej integrácii štátov západného Balkánu. V tejto súvislosti zdôraznil, že Slovensko bude naďalej podporovať región v jeho úsilí o vstup do Únie. „Rozširovanie EÚ považujeme za kľúčový nástroj stability a bezpečnosti v Európe. Slovensko podporuje spoluprácu s partnermi z krajín západného Balkánu, a preto budeme pokračovať a aktívne prispievať k urýchleniu tohto procesu, aby sa čo najskôr stali plnohodnotnými členmi Európskej únie,“ povedal Blanár. Všetci ministri sa zhodli na tom, že prístupový proces musí byť transparentný, spravodlivý a založený na všeobecne platných pravidlách.
Slovensko sa podľa augustového prieskumu Eurobarometer radí medzi krajiny s najsilnejšou podporou vstupu kandidátskych štátov západného Balkánu do EÚ spomedzi členských štátov Únie. „Sme presvedčení, že proces eurointegrácie predstavuje strategickú investíciu do stability a bezpečnosti nielen samotného regiónu, ale celej Európy. Pre jeho úspech je nevyhnutná jednotná a dôsledná podpora zo strany členských štátov Únie, ako tiež zachovanie kontinuity politiky rozširovania. Rovnako je dôležité, aby krajiny západného Balkánu nepoľavovali v reformnom úsilí – práve konkrétne kroky v oblasti transformácie sú kľúčom k ich európskej budúcnosti,“ uzavrel minister Blanár.
