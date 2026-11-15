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Blanár na summite ASEAN: Pristúpenie k TAC je historickým okamihom
Podľa šéfa slovenskej diplomacie, ktorý v tomto roku navštívil už sedem z jedenástich krajín združenia, ide o jedno z najrýchlejších pristúpení v histórii zmluvy.
Autor TASR
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Manila 15. novembra (TASR) - Slovenská republika sa po prvý raz zúčastnila na summite Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) ako plnohodnotná zmluvná strana Zmluvy o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii (TAC). Na otváracom ceremoniáli 49. summitu vo filipínskej Manile zastupoval Slovensko minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Informoval o tom v nedeľu komunikačný odbor rezortu diplomacie SR.
Slovensko týmto krokom zavŕšilo prístupový proces za necelých 11 mesiacov od podania oficiálnej žiadosti a zaradilo sa medzi 14 členských štátov Európskej únie, ktoré sú zmluvnými stranami tejto dohody. Podľa šéfa slovenskej diplomacie, ktorý v tomto roku navštívil už sedem z jedenástich krajín združenia, ide o jedno z najrýchlejších pristúpení v histórii zmluvy a veľkú príležitosť pre aktívnejšie pôsobenie SR v regióne.
Blanár zdôraznil, že ASEAN je pre Slovensko prirodzeným partnerom, keďže jeho stanovy stavajú na princípoch Charty OSN, medzinárodného práva a nezasahovania do vnútorných záležitostí štátov, čo je v súlade aj s programovým vyhlásením vlády SR.
Slovensko zároveň v širšom európskom kontexte podporuje rokovania o dohodách o voľnom obchode medzi EÚ a štátmi združenia. Skúsenosti krajín ako Vietnam či Nový Zéland podľa Blanára ukazujú, že odstránenie obchodných bariér násobne zvyšuje vzájomný obchod, čo môže otvoriť nové možnosti aj pre slovenské firmy.
Do rozvoja vzťahov s regiónom chce rezort diplomacie SR aktívne zapojiť slovenské podniky a inštitúcie. „Máme dôležitú príležitosť vtiahnuť do tohto procesu všetkých, ktorí majú záujem obchodovať a prenášať technológie, a to oboma smermi. Chceme sem priniesť naše odborné poznatky, no rovnako sa učiť od partnerov z regiónu, aby sme sa vzájomne posilnili. To má byť zmyslom každej spolupráce, ktorú sa slovenská diplomacia snaží sprostredkovať,“ priblížil Blanár.
Trojdňový summit, ktorý sa koná do 17. novembra pod heslom „Navigating Our Future, Together“, je zameraný na bezpečnosť, hospodársky rast a odolnosť regiónu. Lídri na ňom rokujú o rámcovej dohode o digitálnej ekonomike ASEAN, rozvoji prepojenej elektrickej siete ASEAN Power Grid, ako aj o spolupráci v oblasti umelej inteligencie, polovodičov a kritických nerastných surovín. Podujatie zároveň vyhodnotí plnenie Vízie ASEAN 2045 a uzavrie filipínske predsedníctvo, ktoré v roku 2027 prevezme Singapur.
Slovensko týmto krokom zavŕšilo prístupový proces za necelých 11 mesiacov od podania oficiálnej žiadosti a zaradilo sa medzi 14 členských štátov Európskej únie, ktoré sú zmluvnými stranami tejto dohody. Podľa šéfa slovenskej diplomacie, ktorý v tomto roku navštívil už sedem z jedenástich krajín združenia, ide o jedno z najrýchlejších pristúpení v histórii zmluvy a veľkú príležitosť pre aktívnejšie pôsobenie SR v regióne.
Blanár zdôraznil, že ASEAN je pre Slovensko prirodzeným partnerom, keďže jeho stanovy stavajú na princípoch Charty OSN, medzinárodného práva a nezasahovania do vnútorných záležitostí štátov, čo je v súlade aj s programovým vyhlásením vlády SR.
Slovensko zároveň v širšom európskom kontexte podporuje rokovania o dohodách o voľnom obchode medzi EÚ a štátmi združenia. Skúsenosti krajín ako Vietnam či Nový Zéland podľa Blanára ukazujú, že odstránenie obchodných bariér násobne zvyšuje vzájomný obchod, čo môže otvoriť nové možnosti aj pre slovenské firmy.
Do rozvoja vzťahov s regiónom chce rezort diplomacie SR aktívne zapojiť slovenské podniky a inštitúcie. „Máme dôležitú príležitosť vtiahnuť do tohto procesu všetkých, ktorí majú záujem obchodovať a prenášať technológie, a to oboma smermi. Chceme sem priniesť naše odborné poznatky, no rovnako sa učiť od partnerov z regiónu, aby sme sa vzájomne posilnili. To má byť zmyslom každej spolupráce, ktorú sa slovenská diplomacia snaží sprostredkovať,“ priblížil Blanár.
Trojdňový summit, ktorý sa koná do 17. novembra pod heslom „Navigating Our Future, Together“, je zameraný na bezpečnosť, hospodársky rast a odolnosť regiónu. Lídri na ňom rokujú o rámcovej dohode o digitálnej ekonomike ASEAN, rozvoji prepojenej elektrickej siete ASEAN Power Grid, ako aj o spolupráci v oblasti umelej inteligencie, polovodičov a kritických nerastných surovín. Podujatie zároveň vyhodnotí plnenie Vízie ASEAN 2045 a uzavrie filipínske predsedníctvo, ktoré v roku 2027 prevezme Singapur.