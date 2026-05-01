< sekcia Slovensko
Blanár na výročie pristúpenia SR do EÚ zdôraznil význam spolupráce
Slovenská republika sa podieľa na formovaní európskych politík prostredníctvom zastúpenia v kľúčových inštitúciách EÚ a aktívne prispieva k riešeniu spoločných výziev.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 1. mája (TASR) - Slovenská republika sa pred 22 rokmi stala súčasťou Európskej únie. Potvrdila tak svoju budúcnosť v európskom priestore stability, mieru, spolupráce a prosperity, no na tieto piliere je v súčasnosti potrebné znovu nadviazať, uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár. TASR o tom informuje na základe tlačovej správy MZVEZ SR zverejnenej v piatok.
„Európska únia nie je niečo vzdialené - sme to my a priamo sa nás dotýka, preto k rozhodnutiam musíme pristupovať racionálne a spoločne. Práve spolupráca nám umožňuje prispievať k stabilite, mieru a prosperite celého kontinentu,“ vyhlásil minister Blanár.
Podľa jeho slov prinieslo Slovensku členstvo v EÚ ekonomické príležitosti, no tiež možnosť rozhodovať o smerovaní Európy a podieľať sa na riešení globálnych výziev. „Súčasný geopolitický vývoj je mimoriadne silným apelom na to, aby sa Únia vrátila k svojim základom a posilnila svoju pozíciu v svetovom usporiadaní, ktoré sa zásadne mení. Je preto nevyhnutné, aby medzi priority zahraničnej politiky patrili otázky poklesu konkurencieschopnosti, energetickej bezpečnosti, ako aj nadväzovanie kontaktov s partnermi zo vzdialenejších, no dynamicky sa rozvíjajúcich regiónov,“ priblížil šéf slovenskej diplomacie.
Minister zdôraznil, že ambíciou Slovenska v EÚ je byť naďalej aktívnym a konštruktívnym partnerom, ktorý prispieva k silnejšej a odolnejšej Európe, a zároveň obhajovať národno-štátne záujmy Slovenskej republiky. „Ako členský štát EÚ sme nestratili suverenitu a právo poukazovať na veci, ktoré sa nemusia vždy vyvíjať správnym smerom. A to je predsa základným pilierom demokracie, aby sme ako rovnocenní partneri za spoločným stolom viedli dialóg, vzájomne sa rešpektovali a počúvali,“ upozornil Blanár.
Slovenská republika sa podieľa na formovaní európskych politík prostredníctvom zastúpenia v kľúčových inštitúciách EÚ a aktívne prispieva k riešeniu spoločných výziev. Dôležitým míľnikom bolo aj historicky prvé predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ v roku 2016. Nasledovné predsedníctvo čaká krajinu v prvej polovici roka 2030.
Prítomnosť SR na jednotnom trhu dlhodobo zvyšuje HDP krajiny o viac ako 15 percent a takmer 80 percent slovenského exportu smeruje do členských štátov Únie, informuje rezort. Slovensko od svojho pristúpenia získalo z európskeho rozpočtu viac ako 36 miliárd eur, pričom s prostriedkami z Plánu obnovy môže ísť o ďalšie 6,4 miliardy eur.
Slovenky a Slováci môžu zároveň cestovať bez hraničných kontrol vďaka vstupu do Schengenského priestoru v roku 2007. Voľný pohyb osôb priniesol tiež možnosť pracovať a študovať v zahraničí či program Erasmus+ podporujúci mobilitu študentov a vedcov. Prijatie eura v roku 2009 prinieslo stabilitu, odstránilo kurzové riziká a zvýšilo atraktivitu Slovenska pre zahraničné investície, uviedla tlačová správa.
