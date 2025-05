Blanár: Návšteva Maroka potvrdila začiatok novej éry spolupráce so SR

Casablanca 23. mája (TASR) - Návšteva Maroka potvrdila začiatok novej éry spolupráce Slovenskej republiky a Marockého kráľovstva, vyhlásil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár počas svojej cesty v Maroku. Krajiny majú podľa neho záujem rozšíriť bilaterálne a politické vzťahy a taktiež ekonomické aktivity, informuje osobitná spravodajkyňa TASR.



„Maroko je už teraz najväčším obchodným partnerom Slovenska v Afrike, náš vzájomný obchod neustále rastie a za minulý rok presiahol 660 miliónov eur. Tak ako môže byť Slovensko vstupnou bránou investorov a podnikateľov do Európskej únie, môže byť Maroko bránou pre slovenské firmy a investície do Afriky,“ priblížil Blanár.



Minister ďalej vyzdvihol spoločný názor krajín na rôzne medzinárodné otázky. Pripomenul napríklad, že Slovenská republika a Marocké kráľovstvo si vyjadrili vzájomnú podporu kandidatúre do Bezpečnostnej rady OSN, kde sa obe krajiny uchádzajú o pozíciu nestáleho člena na obdobie rokov 2028 - 2029.



Šéf slovenského rezortu diplomacie navštívil aj honorárny konzulát SR v Casablance. „Rovnako musím vyzdvihnúť našu konzulárnu činnosť tu v Maroku priamo v Casablance prostredníctvom nášho honorárneho konzula, ktorý tu už takmer 20 rokov zastupuje záujmy SR. Pán Kamil Ouazzani Touhamy (prepis podľa zvyčajného slovenského úzusu: Kamíl Wazzání Tuhámí - pozn. TASR) je veľmi známy podnikateľ, ktorý je mimoriadne ochotný,“ skonštatoval. „Preto som dnes využil príležitosť aj na to, aby som ho povýšil do pozície generálneho honorárneho konzula,“ doplnil Blanár.







(osobitná spravodajkyňa TASR Soňa Rišková)