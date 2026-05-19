Blanár navštívi Fínsko, rokovať bude o Ukrajine aj bezpečnosti Európy
Autor TASR
Helsinki 19. mája (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v stredu 20. mája navštívi Fínsko, oznámila v utorok tamojšia vláda. V Helsinkách bude so šéfkou fínskej diplomacie Elinou Valtonenovou diskutovať o súčasných bilaterálnych záležitostiach a o otázkach zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Informuje o tom TASR.
Hlavnými témami rokovaní budú podľa vyhlásenia agresívna vojna Ruska proti Ukrajine, podpora Ukrajiny, situácia na Blízkom východe, aj transatlantické vzťahy a európska bezpečnosť.
„Je prínosné, že sa môžeme stretnúť a otvorene diskutovať o aktuálnych medzinárodných otázkach v čase, keď je jednota EÚ mimoriadne dôležitá,“ vyhlásila Valtonenová. Dodala tiež, že Fínsko vníma príležitosti na prehĺbenie spolupráce so Slovenskom, predovšetkým v hospodárskych a obchodných vzťahoch.
Blanár má na programe tiež stretnutie s predsedom parlamentného zahraničného výboru Johannesom Koskinenom a prehliadku úkrytu civilnej ochrany v helsinskej mestskej štvrti Merihaka. Vo štvrtok sa zúčastní aj na otvorení honorárneho konzulátu SR v Tampere, uviedla fínska vláda.
