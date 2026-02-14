< sekcia Slovensko
Blanár navštívil jedinú slovenskú školu v Taliansku
Slovenská škôlka a škola v Miláne bola založená v roku 2022 a je jedinou slovenskou školou v Taliansku.
Autor TASR
Miláno 14. februára (TASR) — Aktívny prístup k udržiavaniu slovenského jazyka a rozvoju slovenskej komunity ocenil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár počas sobotňajšej návštevy Slovenskej škôlky a školy v Miláne. V rámci oslavy 4. výročia jej vzniku sa zároveň stretol so slovenskou komunitou z regiónu Lombardsko. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Blanár pri príležitosti výročia založenia slovenskej školy poďakoval za prácu a úsilie jej riaditeľke Veronike Bellovej a šiestim slovenským učiteľkám zabezpečujúcim výučbu.
Šéf slovenskej diplomacie potvrdil pripravenosť SR byť naďalej v neustálom kontakte s krajanmi v zahraničí a podporovať ich aktivity.
„Budeme sa snažiť nájsť spôsob, ako pomôcť a prispieť k ďalšiemu rozvoju školy. Rovnako dôležitá je podpora Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý každoročne finančne prispieva na jej prevádzku a činnosť,“ uviedol Blanár.
Slovenská škôlka a škola v Miláne bola založená v roku 2022 a je jedinou slovenskou školou v Taliansku. Každú druhú sobotu v mesiaci vzdeláva približne 40 detí zo slovensko-talianskych rodín. Ponúka tiež kurzy slovenčiny pre občanov Talianska, predovšetkým talianskych otcov zo zmiešaných manželstiev.
Minister Juraj Blanár v rámci pracovného programu navštívil tiež Slovenský národný dom (Casa Slovacca) a povzbudil slovenských športovcov na hokejovom zápase olympijského turnaja medzi Slovenskom a Švédskom.
Blanár pri príležitosti výročia založenia slovenskej školy poďakoval za prácu a úsilie jej riaditeľke Veronike Bellovej a šiestim slovenským učiteľkám zabezpečujúcim výučbu.
Šéf slovenskej diplomacie potvrdil pripravenosť SR byť naďalej v neustálom kontakte s krajanmi v zahraničí a podporovať ich aktivity.
„Budeme sa snažiť nájsť spôsob, ako pomôcť a prispieť k ďalšiemu rozvoju školy. Rovnako dôležitá je podpora Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý každoročne finančne prispieva na jej prevádzku a činnosť,“ uviedol Blanár.
Slovenská škôlka a škola v Miláne bola založená v roku 2022 a je jedinou slovenskou školou v Taliansku. Každú druhú sobotu v mesiaci vzdeláva približne 40 detí zo slovensko-talianskych rodín. Ponúka tiež kurzy slovenčiny pre občanov Talianska, predovšetkým talianskych otcov zo zmiešaných manželstiev.
Minister Juraj Blanár v rámci pracovného programu navštívil tiež Slovenský národný dom (Casa Slovacca) a povzbudil slovenských športovcov na hokejovom zápase olympijského turnaja medzi Slovenskom a Švédskom.