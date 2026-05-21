Blanár: Nechystáme sa robiť rekonštrukciu vlády
Autor TASR
Bratislava 21. mája (TASR) - V súčasnosti sa nechystá žiadna rekonštrukcia vlády, nie je na ňu dôvod. Myslí si to minister zahraničných vecí a podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár. Zdôraznil, že pre koalíciu je najdôležitejšia príprava rozpočtu. Debaty o poste ministra životného prostredia vníma ako vnútornú záležitosť Slovenskej národnej strany (SNS).
„Vnímam to ako vnútornú záležitosť Slovenskej národnej strany. Nechystáme sa v súčasnosti robiť žiadnu rekonštrukciu vlády. Myslím si, že teraz venujeme našu energiu predovšetkým na prorastové opatrenia, na prípravu rozpočtu, pretože to je pre koalíciu to najdôležitejšie,“ povedal novinárom Blanár, ktorý je na pracovnej ceste vo fínskom Tampere. Šéf SNS Andrej Danko podľa neho hovoril iba o možnej prípadnej rekonštrukcii vlády. „A myslím si, že zatiaľ nie je dôvod na rekonštrukciu,“ doplnil.
Diskusie o rozpočte ukážu podľa neho veľmi veľa. „Budeme vidieť, ako sa nám podarí dotiahnuť všetky diskusie o rozpočte, a tie ukážu veľmi veľa, kde dokážeme nájsť spoločné prieniky a kde, povedzme, budeme mať nejaké rozdielne názory. A to si myslím, že je najdôležitejšie, čomu je potrebné sa teraz venovať,“ zdôraznil Blanár.
SNS v stredu (20. 5.) informovala, že ponúkla ako jednu z alternatív vzhľadom na avizovanú rekonštrukciu vlády aj výmenu svojho nominanta na poste ministra životného prostredia, ktorým je Tomáš Taraba. Strana ho kritizuje za to, že rezort riadi autonómne a SNS nemá informácie o dianí a projektoch ministerstva životného prostredia. SNS má výhrady voči pripravovaným zonáciám národných parkov, opakovane žiada Tarabu o prehodnotenie návrhu. Minister si podľa svojich slov za návrhom zonácií stojí.
