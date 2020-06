J. Blanár: Nevylučujeme prípadné odvolávanie B. Kollára

Bratislava 30. júna (TASR) - Smer-SD nevylučuje prípadné iniciovanie odvolávania predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) pre kauzu jeho diplomovej práce, chce si však počkať na definitívne vyriešenie tejto situácie koalíciou. Pre TASR to povedal podpredseda Smeru-SD a poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Blanár. Dodal, že teraz je na ťahu strana Za ľudí, ktorá žiada odchod Kollára z funkcie šéfa NR SR.



"Nateraz nebudeme zvolávať schôdzu, počkáme si na definitívne vyriešenie tejto situácie koalíciou. Počkáme, ako principiálne sa koalícia zachová," povedal pre TASR Blanár s tým, že nevylučujú ani alternatívu, že by iniciovali schôdzu, na ktorej by sa pokúsili o odvolanie Kollára. "Napokon, nie sme sami, toto už vyjadril aj Peter Pellegrini," dodal.



Odídenci zo Smeru-SD sú podľa Pellegriniho pripravení podpísať sa pod návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu s návrhom na odvolanie Kollára. Urobili by tak v prípade, že by celá koalícia zastávala rovnaký postoj ako OĽaNO, ktoré chce preverovať tituly všetkých vysokoškolsky vzdelaných ľudí.



Opozičná ĽSNS už dávnejšie uviedla, že iniciovať odvolávanie Kollára neplánuje. Chce si počkať, ako sa ku kauze postaví koalícia.



Poslanci za OĽaNO v pondelok (29. 6.) spolu s premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO) navrhli, aby minister školstva Branislav Gröhling (SaS) a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) pripravili zákon, ktorý by umožňoval spätné preverovanie záverečných prác.



Kollár vyhlásil, že svoj magisterský titul získal legálne a že sa nemá za čo ospravedlňovať. V politike titul nemieni viac používať, aby nedával nikomu zámienku na útoky na koalíciu.