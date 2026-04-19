Blanár: Nie je tradícia, aby maďarský premiér navštívil ako prvú SR
Poslanec Európskeho parlamentu Ľudovít Ódor (PS) si myslí, že Magyar je jasne proeurópsky politik.
Autor TASR
Bratislava 19. apríla (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) verí, že to, že kandidát na maďarského premiéra Péter Magyar neplánuje medzi svoje prvé zahraničné cesty zaradiť návštevu Slovenska, nepredstavuje zhoršenie slovensko-maďarských vzťahov. Tie sú podľa neho na dobrej úrovni. Šéf rezortu diplomacie nepovažuje za tradíciu, aby novozvolený maďarský premiér navštívil ako prvé Slovensko. Poslanec Európskeho parlamentu Ľudovít Ódor (PS) si myslí, že Magyar je jasne proeurópsky politik. Ódor pri Magyarovi takisto vidí jednoznačnú orientáciu na západ. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12.
Podľa Blanára je však dôležité, ako si budúca maďarská vláda zadefinuje svoje programové vyhlásenie.
V súvislosti s Magyarom rozoberali aj tému Benešových dekrétov. Blanár zdôraznil, že Benešove dekréty sú základom slovenskej štátnosti. Uviedol, že súčasná vláda nebude rušiť ustanovenie Trestného zákona, podľa ktorého sa ich spochybňovanie sankcionuje. „Maďarskú kartu tu už nikto dlho nevytiahol a bolo to práve Progresívne Slovensko, ktoré na svojom zasadnutí (...) zadefinovalo do svojho programu niečo, čo je pre nás absolútne neakceptovateľné pre Slovenskú republiku ako takú,“ pripomenul Blanár.
Riešenie dekrétov je podľa Ódora súčasťou balíka PS, ako zlepšiť životnú situáciu na južnom Slovensku. Potvrdil, že o tejto téme intenzívne komunikuje aj s víťaznou stranou maďarských volieb Tiszou. Zdôraznil, že PS nechce otvárať minulosť, ale chce, aby v prípade Benešových dekrétov nevznikali nové právne prípady. Potvrdil, že ak by sa PS dostalo do vlády, zrušilo by ustanovenie Trestného zákona, podľa ktorého sa sankcionuje verejné spochybňovanie alebo popieranie mierového usporiadania po druhej svetovej vojne, založeného na právnych aktoch vrátane Benešových dekrétov.
Blanár reagoval aj na Magyarove slová o tom, že by sa na slovenské hranice pred parlamentnými voľbami v roku 2023 zvážali migranti. Označil za „konšpiračnú hlúposť“ spájať túto záležitosť so Smerom-SD, ktorý bol vtedy v opozícii. Ódor uviedol, že strana Tisza chce túto záležitosť vyšetrovať. Ozrejmil aj to, že v dobe, keď bol predsedom vlády, ho tajné služby informovali o tom, že sa na Slovensko z Maďarska nelegálne zvážajú migranti.
Čo sa týka možného opätovného spojazdnenia ropovodu Družba, Blanár vyhlásil, že vláda odsudzuje akékoľvek útoky naň, či už na ruskom alebo ukrajinskom území. Zdôraznil, že Slovensko urobilo pre diverzifikáciu zdrojov ropy maximum. Dodal, že nebolo preukázané, že by ropovod Adria dokázal zabezpečiť celú kapacitu na slovenskú aj maďarskú výrobu. Ódor zdôraznil, že je dôležité odstrihnúť sa od ruského zdroja ropy s tým, že ruská ropa nikdy nebola pre Slovensko lacná. „Nemáme sa spoliehať na ropovod na vojenskom území, to je absolútny nezmysel,“ dodal Ódor.
Podľa Blanára je však dôležité, ako si budúca maďarská vláda zadefinuje svoje programové vyhlásenie.
V súvislosti s Magyarom rozoberali aj tému Benešových dekrétov. Blanár zdôraznil, že Benešove dekréty sú základom slovenskej štátnosti. Uviedol, že súčasná vláda nebude rušiť ustanovenie Trestného zákona, podľa ktorého sa ich spochybňovanie sankcionuje. „Maďarskú kartu tu už nikto dlho nevytiahol a bolo to práve Progresívne Slovensko, ktoré na svojom zasadnutí (...) zadefinovalo do svojho programu niečo, čo je pre nás absolútne neakceptovateľné pre Slovenskú republiku ako takú,“ pripomenul Blanár.
Riešenie dekrétov je podľa Ódora súčasťou balíka PS, ako zlepšiť životnú situáciu na južnom Slovensku. Potvrdil, že o tejto téme intenzívne komunikuje aj s víťaznou stranou maďarských volieb Tiszou. Zdôraznil, že PS nechce otvárať minulosť, ale chce, aby v prípade Benešových dekrétov nevznikali nové právne prípady. Potvrdil, že ak by sa PS dostalo do vlády, zrušilo by ustanovenie Trestného zákona, podľa ktorého sa sankcionuje verejné spochybňovanie alebo popieranie mierového usporiadania po druhej svetovej vojne, založeného na právnych aktoch vrátane Benešových dekrétov.
Blanár reagoval aj na Magyarove slová o tom, že by sa na slovenské hranice pred parlamentnými voľbami v roku 2023 zvážali migranti. Označil za „konšpiračnú hlúposť“ spájať túto záležitosť so Smerom-SD, ktorý bol vtedy v opozícii. Ódor uviedol, že strana Tisza chce túto záležitosť vyšetrovať. Ozrejmil aj to, že v dobe, keď bol predsedom vlády, ho tajné služby informovali o tom, že sa na Slovensko z Maďarska nelegálne zvážajú migranti.
Čo sa týka možného opätovného spojazdnenia ropovodu Družba, Blanár vyhlásil, že vláda odsudzuje akékoľvek útoky naň, či už na ruskom alebo ukrajinskom území. Zdôraznil, že Slovensko urobilo pre diverzifikáciu zdrojov ropy maximum. Dodal, že nebolo preukázané, že by ropovod Adria dokázal zabezpečiť celú kapacitu na slovenskú aj maďarskú výrobu. Ódor zdôraznil, že je dôležité odstrihnúť sa od ruského zdroja ropy s tým, že ruská ropa nikdy nebola pre Slovensko lacná. „Nemáme sa spoliehať na ropovod na vojenskom území, to je absolútny nezmysel,“ dodal Ódor.