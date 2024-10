Blanár: Nové sankcie EÚ voči Iránu nenarúšajú záujmy Slovenska

Brusel/Luxemburg 14. októbra (TASR) - Nový balík sankcií EÚ voči Iránu nejde proti záujmom Slovenska. V pondelok po zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu to skonštatoval šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



Blanár potvrdil, že ministri zahraničných vecí EÚ v Luxemburgu schválili sankcie voči Iránu. Dôvodom boli dodávky iránskych balistických rakiet do Ruska.



Pripomenul, že lídri členských krajín EÚ sa už na marcovom summite v Bruseli dohodli na tom, že ak Teherán bude pokračovať v zasielaní niektorých zbraňových systémov pre Ruskú federáciu, tak dôjde k rozšíreniu už existujúceho balíka reštriktívnych opatrení.







"Za Slovenskú republiku musím povedať jasné stanovisko, ktoré sme komunikovali a dali sme si ho aj do programového vyhlásenia vlády, že podporíme akékoľvek sankcie iba vtedy, ak nebudú mať dopad na ekonomiku a na životnú úroveň obyvateľov Slovenska. Môžem skonštatovať, že sankcie, ktoré sme navyše uvalili proti fyzickým a právnickým osobám Iránu, nemajú žiaden vplyv na ekonomiku Slovenska a na životnú úroveň Slovákov," opísal situáciu minister.



Blanár upozornil, že EÚ má dôkazy o tom, že sankcionované osoby a podniky dodávajú určité časti vojenských systémov, ktoré sú potom používané Ruskom vo vojne na Ukrajine. Ďalším dôvodom konania EÚ je aj to, že Irán často porušuje rezolúcie OSN a preto rozšírenie sankcií voči tejto krajine považuje za "absolútne namieste."